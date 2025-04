Sopravvivere in natura, l’intrigante obiettivo della ASD Survival Academy Marche

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – In un periodo storico caratterizzato da incertezze globali e cambiamenti rapidi, le competenze di sopravvivenza diventano sempre più cruciali. In situazioni di emergenza, sapere come affrontare l’ambiente circostante e reagire in modo rapido e consapevole può fare la differenza tra la sicurezza e il pericolo. Proprio per questi motivi nelle Marche è presente un’associazione sportiva dilettantistica che tra i propri obiettivi ha anche quello di formare e istituire i candidati a sapersi adattare in qualsiasi situazione: stiamo parlando della ASD Survival Academy Marche, coordinata dall’istruttore e formatore David Galassi.

L’associazione sportiva, di cui David è Presidente, organizza annualmente diversi corsi di sopravvivenza, ed è in programma un corso di Primo Livello che si terrà il 17 e 18 maggio 2025 a Serra San Quirico (AN), che offre l’opportunità di acquisire competenze fondamentali per la sopravvivenza, in un ambiente naturale, in totale sicurezza. David, Istruttore FISSS ed esperto in climi aridi e nelle tecniche di accensione del fuoco con tecniche primitive, insieme a Jacopo Primucci, guideranno il corso, che è stato progettato per fornirti una preparazione pratica e teorica, focalizzandosi su tre competenze di base.

“Quello che ci aspettiamo dal corso” dichiara il formatore FISSS Galassi “è poter fornire ai candidati diverse soluzioni di sopravvivenza, tra cui un primo obiettivo che è la costruzione di un riparo sicuro e confortevole. Istruiremo poi i candidati a potersi accendere in autonomia un falò con cui potersi riscaldare e con cui poter cuocere vivande o scaldare acqua. Non mancheranno poi attività di orientamento all’individuazione della propria posizione nel tempo e nello spazio dove in aiuto ci verranno i segni naturali quali stelle o sole. Infine gestiremo anche situazioni di raccolta risorse naturali e utilizzo di queste ultime, cercando di centellinare o comunque ottimizzare al meglio le proprie risorse”.

L’esperienza formativa, al termine del percorso, rilascerà anche un attestato di partecipazione e la possibilità di accedere al secondo livello organizzato sempre dall’Associazione.

“E’ sempre un piacere poter promuovere queste attività” dichiara Jacopo Barattini, responsabile ASI MARCHE a cui la ASD Survival Academy è affiliata. “La preparazione che David ed i suoi collaboratori mettono a disposizione nei confronti dei corsisti, fa si che l’esperienza venga vissuta a pieno ed in maniera realistica senza però perdere mai il focus su quello che è un importante tema ovvero la sicurezza del partecipante”.

Durante il corso, infatti, si dormirà all’aria aperta e verranno simulate diverse situazioni di sopravvivenza ed adattamento all’ambiente circostante, ma sempre con un’ottica di sicurezza nei confronti dei tesserati.

In breve, imparare a sopravvivere in condizioni estreme, saper costruire un riparo sicuro, accendere un fuoco, orientarsi senza bussola e conoscere come raccogliere e gestire le risorse naturali in modo responsabile sono competenze che possono fare la differenza in situazioni di emergenza. Grazie a questo corso acquisirai competenza e consapevolezza per gestire tutto al meglio.

Per info ed iscrizioni puoi chiamare i numeri di telefono 3490652890 o 3407727541 , oppure puoi contattare gli organizzatori alla mail survivalacademymarche@gmail.com