Sotto lo sguardo del primo cittadino importante vittoria della Essepigi Fano Rugby

Fano (PU) – C’era pure il sindaco Massimo Seri ad assistere alla seconda vittoria della Essepigi Fano Rugby nella Fase Interregionale Promozione di C1, festeggiando così con la squadra di Walter Colaiacomo il 31-11 inflitto alla Polisportiva Abruzzo Chieti. I rossoblù volevano subito riscattarsi della sconfitta di misura di Noceto e ci sono riusciti con autorevolezza, correggendo anche quegli errori che avevano impedito loro di far risultato nel turno precedente in terra emiliana.

“Nonostante le difficoltà determinate dal campo alquanto fangoso, abbiamo vinto esprimendo anche un buon rugby – è il pensiero dell’allenatore della mischia Franco Tonelli – Siamo stati bravi ad indirizzare sin dall’inizio la partita nel giusto binario, tant’è che nel primo tempo avevamo già segnato tre mete. In sostanza l’esito della gara non è mai stato in discussione, perché i ragazzi hanno continuato a giocare con la dovuta lucidità e cattiveria agonistica gestendo al meglio anche le situazioni in cui si poteva rischiare di innervosirsi perdendo magari di vista l’obiettivo. C’è stata insomma quella concretezza che gli avevamo chiesto dopo Noceto, dove eravamo usciti sconfitti di un punto al termine di un match dominato. E di questo personalmente sono molto contento”.

A fissare il punteggio hanno contribuito le due mete di Matteo Fulvi Ugolini e quelle di Davide Vespaziani, Gabriele Breccia e Simone Sabbatini, un under 19 alla sua prima segnatura coi grandi, alle quali si sono aggiunte le tre trasformazioni di Thomas Bussaglia. Adesso i play-off si fermeranno per due settimane, per lasciare l’intero palcoscenico al Sei Nazioni. I fanesi torneranno quindi a giocare domenica 19 febbraio, ospiti del CUS Ferrara.

“In queste due settimane di sosta sicuramente effettueremo un richiamo atletico, ma serviranno anche per smaltire un po’ di acciacchi fisici accumulati contro Noceto e Polisportiva Abruzzo – spiega ancora l’esperto Tonelli, al Fano Rugby dal 2011 – Dopodiché alla ripresa del campionato saremo in trasferta a Ferrara, contro un avversario che non incrociamo da diversi anni. L’ultima volta, nel 2017, ci diede una sonora lezione, però immagino che troveremo un CUS diverso da allora. Comunque mi aspetto una squadra ostica da affrontare, perché ha anche fatto la B, in un girone, quello veneto, piuttosto competitivo. Andremo comunque a giocarcela, per poi cercare di chiudere al meglio l’andata di nuovo fuori casa col Pieve di Cento”.

Questa è, intanto, la classifica dopo la quinta giornata di andata: Puntopack Colorno e Pieve 23, Noceto 15, Essepigi Fano e Parma 13, CUS Ferrara 12, Polisportiva Abruzzo Chieti 3, Pescara 1.