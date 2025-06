Splendida d’Italia contro il femminicidio

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Splendida d’Italia, concorso di bellezza che promuove in tutto il territorio nazionale la lotta al femminicidio, ideato dalla fanese Francesca Cecchini organizzatrice storica di eventi di moda e di bellezza, ha scelto di ridefinire il modello dei concorsi di bellezza ponendo al centro il rispetto per la persona. In ogni tappa di selezione le giovani concorrenti, libere da stereotipi e misure non richieste, aumentano la loro autostima, vincono la timidezza mettendosi in gioco instaurando rapporti d’amicizia veri e non virtuali e muovono i primi passi verso il mondo della moda e dello spettacolo.

Venerdì 20 giugno parte il Summer tour 2025 di selezione regionale per la Regione Marche grazie alla collaborazione con Boris Rapa, dall’hotel Casadei di sua proprietà. Sold out in pochissimi giorni le iscrizioni gratuite delle concorrenti di età compresa tra i 15 e 28 anni che sfileranno anche per Kamala Gioielli, artista senigalliese che per l’occasione ha creato splendide parure da far indossare alle ragazze capitanate dalla fanese Belen Giommi che ha vinto la corona nazionale lo scorso aprile a Chianciano al termine del tour invernale 2024/2025.

Fulcro della serata, condotta da Lara Gentilucci e Augusto Alessi, sarà l’uscita dedicata al Femminicidio: il silenzio richiesto al pubblico che accompagna questa passerella tematica diventa un atto di rispetto e una richiesta collettiva di cambiamento, ricordando che ogni gesto, parola, sguardo può contribuire a spezzare la catena dell’indifferenza, commenta Alessia Turchi esperta di comunicazione. A supportare questa tematica con la sua testimonianza ci sarà ospite Eva Feltrin, giovane ragazza veneta vittima di violenze. Altra giovane ospite sarà Stella Baglioni cantante.

Seguiranno le due uscite individuali, in outfit elegante e costume ufficiale, soggette a votazione da parte della giuria tecnica presieduta da Paolo Storoni che decreteranno le tre vincitrici di fascia che accederanno alla finale regionale.