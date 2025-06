Summer tour 2025, Amalia Banini di Pesaro è la prima Splendida d’Italia Marche

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Venerdì 20 giugno è partito il Summer tour 2025 di selezione regionale per la Regione Marche grazie alla collaborazione con Boris Rapa, dall’hotel Casadei di sua proprietà a Torrette di Fano, dimostrando anche che la ricezione alberghiera di Fano può offrire eventi di rilievo alla propria clientela unita al pubblico locale in quella che è stata una meravigliosa serata in riva al mare sotto alle stelle tra moda, bellezza e tematica sociale.

Sold out in pochissimi giorni le iscrizioni gratuite delle concorrenti di età compresa tra i 15 e 28 anni che hanno sfilato anche per Kamala Gioielli, artista senigalliese che per l’occasione ha creato splendide parure da far indossare alle ragazze capitanate dalla fanese Belen Giommi che ha vinto la corona nazionale lo scorso aprile a Chianciano al termine del tour invernale 2024/2025.

Fulcro della serata, condotta da Lara Gentilucci e Augusto Alessi, è stata l’uscita dedicata al Femminicidio: a supportare questa tematica con la sua testimonianza è stata ospite Eva Feltrin, giovane ragazza veneta vittima di violenze, grande momento di riflessione e commozione del pubblico anche dopo la lettura di un testo su questa terribile piaga sociale letto da Belen Giommi alla quale è seguita la sfilata di tutte le ragazze in abito nero, scalze e con dei messaggi in mano.

Si è tornati poi a momenti di canto con la giovane Stella Baioni che si è esibita con tre brani dimostrando grande talento; presente anche il testimonial della categoria Kids Carlo Vittimberga di 8 anni.

La giuria presieduta da Paolo Storoni con Valentina Bernardini presidente della Carnevalesca di Fano, Eva Feltrin e Anteo Bonacorsi della Valce partnership dell’evento ha decretato Amalia Banini 16 anni di Pesaro, ballerina di balli caraibici, la vincitrice della prima tappa consegnandole il titolo di Splendida d’Italia oltre a un omaggio floreale, un gioiello Kurshuni e l’immancabile coroncina consegnata dalla titolare nonché’ organizzatrice del concorso nazionale Francesca Cecchini; seconda classificata Luna Bruni ,di Torrette di Ancona con la fascia Sorriso Tv; parimerito per la fascia Moda Mare per Martina Balducci, di Vallefoglia e Gaia Gamardella di Falconara Marittima.

