Splendida d’Italia Marche Winter Tour 2025/2026

Fano (PU) – Giovedì 16 ottobre è partito dallo Sportpark di Fano il tour invernale del concorso nazionale Splendida d’Italia Marche insieme a Splendida e Splendido d’Italia Kids, un format ideato e diretto da Francesca Cecchini titolare dell’agenzia Pinkeventi di Fano nonché Patron del marchio nazionale che promuove su tutto il territorio italiano la lotta al femminicidio insieme alla nuova partnership de Il Giardino Segreto associazione nazionale con sede a Roma presieduta dalla sua ideatrice Patrizia Schiarizza, che si occupa di orfani di femminicidio.

20 i bambini iscritti e provenienti da varie località della Regione; hanno sfilato in outfit casual ed elegante con la simpatia e la spontaneità che contraddistingue tutti loro dopo aver fatto nuove amicizie e cenato tutti insieme in un’atmosfera giocosa e di condivisione di una serata per loro speciale. A tutti è stato consegnato un regalo di partecipazione mentre la fascia di Splendida kids è stata consegnata a Gioia Gaudenzi 10 anni di Pesaro per Mohamed Faisel Barallah 6 anni di Pesaro il titolo di Splendido Kids.

La serata condotta da Augusto Alessi e’ proseguita con le uscite delle 15 ragazze iscritte alla prima tappa; casual, elegante, costume e uscita dedicata alla lotta al femminicidio rigorosamente scalze e a testa bassa dopo la lettura di un toccante testo che invita a riflettere su questo brutale fenomeno; il tutto reso ancor più toccante vista la presenza di Milena Luzi sorella di Marina Luzi uccisa nel 2023 a Fossombrone e mamma di una bimba di 4 anni che ha portato la sua dolorosa testimonianza: Francesca Cecchini le ha poi consegnato un omaggio floreale e un presente per la piccola .La meravigliosa voce di Gloria Vampa, giovane cantante ha intervallato le varie sfilate.

La giuria, presieduta da Paolo Storoni composta da Valentina Bernardini, Fabio Bargnesi e Davide Pieretti, ha eletto la vincitrice della prima selezione Aurora Meliffi di Urbania con il titolo di Splendida d’Italia; seconda classificata Amalia Banini di Pesaro con la fascia Moda Mare; Sorriso Tv a Caterina Foglia e Matilde Piccini di Fano.

Il tour procede con la prossima tappa di selezione regionale riservata alle ragazze dai 14 ai 28 anni, che si svolgerà domenica 26 ottobre al Narciso di Pesaro. Iscrizioni al sito ufficiale www.splendidaditalia.com oppure su whatsapp al 333.2047458.