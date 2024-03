Splendida d’Italia Winter Tour 2023/2024

0 Condividi Facebook Twitter

Castelbellino (AN) – Domenica 24 marzo nel cuore della Vallesina, nel locale “On the Road” di Castelbellino, si è svolta la quinta tappa di selezione del concorso nazionale la Splendida d’Italia e la quarta tappa del concorso dedicato ai bambini di età 3-12 anni Splendida e Splendido d’Italia Kids. A presentare l’evento la presentatrice Lara Gentilucci, un pomeriggio all’insegna della bellezza intervallato dalla voce di Andrea Carletti, finalista nazionale del contest canoro Marche in Canto.

La prima parte dell’evento dedicata ai più piccoli con ben 16 partecipanti ha regalato al pubblico tante emozioni.

Difficile il compito della giuria composta da: Carmela Lauria (Insegnante e estetista), Michele Luminari (Musicista, Insegnante e professionista della comunicazione), Andrea Carletti (cantante e imprenditore) e Abele Cingolani (Venditore e rappresentante del main sponsor Donzelli Group) che hanno decretato Neytan Passante vincitore della fascia Splendido D’Italia KIDS e Nicole Marcantognini Splendida D’Italia KIDS. Una selezione che ha coinvolto anche i già finalisti regionali della categoria Kids che per l’occasione hanno rilasciato un’intervista e una passerella che sono: Noemi Brescini, Paulina Ursu e Asia Hegazi Mohamed

La seconda parte dell’evento dedicata alle ragazze, ha visto sul red carpet ragazze in mood elegante e costume, due momenti soggetti a votazione.

A conquistare la classifica: terzo posto a parimerito con la fascia Moda Mare Sonia Santini 18 anni di Pergola (PU) e Greta Pagnetti 18 anni di Pesaro (PU), secondo posto Fascia Sorriso Tv per Giorgia Malgarini 15 anni di Jesi (AN) e prima fascia Splendida d’Italia per Giulia Stefanelli 18 anni di Fano. Emozionante il momento dedicato al femminicidio dove le ragazze hanno sfilato sul red carpet vestite di nero ricordando le vittime del femminicidio, purtroppo tematica sempre attuale, un momento davvero toccante dove tutto il pubblico si è alzato in piedi con un lungo applauso.

Special guest Manila Violini di Agugliano, Veronica Nucci di Pesaro, Vanessa Galdenzi di Terre Roveresche finaliste regionali

Ad incoronare la vincitrice Francesca Cecchini titolare di Pink Eventi, e titolare del brand nazionale “Splendida d’Italia” che augura a tutte le ragazze: “Sono molto soddisfatta di tutte voi, vi auguro il meglio, divertitevi e spero di vedervi alla finale del Winter Tour che si terrà sabato 20 aprile a Gradara”.

Continuano intanto le selezioni in tutta Italia, nella regione Marche la prossima selezione è programmata per venerdì 12 aprile in attesa della finalissima. Il tour ripartirà poi con la sezione estiva.