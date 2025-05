Sport e sana alimentazione: le buone abitudini non passano mai di moda

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – È stata una mattinata interamente dedicata a sport e alimentazione e si è svolta domenica 4 maggio ad Urbino: primo appuntamento e primo successo per l’evento “Healthy day“, organizzato da ASD Passion Wellness in collaborazione con ASI Comitato Provinciale Pesaro Urbino e ASI Comitato Regionale Marche. L’evento principale, coordinato interamente dalla Dott.ssa Giulia Barletta e dal Dott. Mirko Brunetti, consiste nel programmare diverse uscite sportive la domenica con fascia oraria mattutina alla scoperta della città di Urbino e l’obiettivo è quello di poter legare insieme attività fisica e nutrizione, in completa sinergia.

“Healthy day” spiega la Dott.ssa Barletta “nasce da un’idea condivisa con diverse realtà del territorio e ha lo scopo principale di accogliere persone di diverse fasce d’età e far praticare loro un pò di esercizio fisico, adattato e strutturato secondo le varie età ed esigenze. Ma non è tutto: oltre all’esercizio fisico abbiamo anche pensato di inserire una parte legata alla nutrizione perché sappiamo benissimo che sport e alimentazione viaggiano all’unisono e da qui la collaborazione con PROTEIKA Urbino”.

Dopo le attività, infatti, durante la mattinata viene riservato uno spazio dedicato al cibo in versione FIT, puntando a reintrodurre nell’organismo tutte quelle sostanze che per via dell’attività sportiva sono state utilizzate.

“Il programma Healthy Day” commenta il responsabile ASI Pesaro, Jacopo Barattini “è un vero e proprio panorama di attività incentrate sulla salute psico-fisica. Come ente di promozione sportiva siamo veramente felici di poter supportare manifestazioni del genere, ed è entusiasmante vedere la risposta della cittadinanza urbinate a tale manifestazione”.

L’attività continuerà ogni domenica e la capacità di attirare sempre nuove persone sarà data anche dalla brillante idea di cambiare location e percorso ogni giorno. Grazie a questa tipologia di organizzazione le persone potranno fare diverse attività all’interno dello stesso progetto, scoprendo sempre nuovi posti e praticando sempre esercizi diversi.

Per info e iscrizioni è possibile inviare una mail all’indirizzo asd.passionwellness@gmail.com o scrivere tramite WhatsApp al numero +39 342 703 8331