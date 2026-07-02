SS 73 Bis, chiusura dal 6 al 10 luglio per il ponte ciclopedonale

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Fano (PU) – Dalle ore 7.00 di lunedì 6 luglio fino alle ore 18.00 di venerdì 10 luglio è prevista la chiusura temporanea della SS 73 bis, nella carreggiata in direzione Fano, con uscita obbligatoria allo svincolo Autostrada A14. La chiusura si rende necessaria per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di varo del ponte ciclopedonale, nell’ambito dei lavori di “Realizzazione dell’Interconnessione Valliva Ciclovia Turistica del Metauro – 1° Stralcio – 1° Lotto attuativo”, opera di competenza della Regione Marche.

Contestualmente, il Comune di Fano interverrà con i lavori di asfaltatura nel tratto stradale compreso tra la rotatoria e l’immissione sulla SS 73 bis in direzione Autostrada A14. L’intervento, già previsto nella programmazione comunale, rientra nel piano asfalti per la manutenzione e la riqualificazione della rete viaria cittadina.

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“Abbiamo deciso di sfruttare la chiusura già programmata della superstrada per eseguire l’asfaltatura di un tratto importante e molto trafficato – dichiara il sindaco Luca Serfilippi –. In questo modo evitiamo di intervenire successivamente con una nuova chiusura, riducendo ulteriori disagi per cittadini, automobilisti e attività”.

Durante il periodo dei lavori sarà chiuso anche il tratto che dalla rotatoria conduce all’immissione sulla SS 73 bis in direzione Autostrada A14. Il traffico dei mezzi pesanti e leggeri sarà deviato lungo via Papiria, mentre per i soli mezzi leggeri sarà possibile utilizzare in alternativa via Soncino.

“È un intervento che dimostra l’importanza del coordinamento tra enti e cantieri – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Ilari –. Trasformiamo una chiusura necessaria per un’opera strategica come la ciclovia del Metauro in un’occasione per migliorare anche la qualità della strada, ottimizzando tempi, risorse e organizzazione”.

L’amministrazione comunale invita cittadini e automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica provvisoria e a seguire i percorsi alternativi indicati per tutta la durata dell’intervento.