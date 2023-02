SSD Fano Rugby, domenica il Torneo Carnevalesco di Touch con gli Scotadet

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – C’è grande attesa per la prima edizione del Torneo Carnevalesco di Touch, che si terrà sabato 11 febbraio presso l’impianto sportivo del “Falcone-Borsellino” organizzato dal Touch Rugby Scotadet della SSD Fano Rugby. Inserito nel cartellone del Carnevale di Fano 2023, questo evento ha registrato l’adesione di ben dieci compagini provenienti da Marche ed Emilia-Romagna. Per la precisione, oltre a due formazioni locali degli Scotadet, in campo scenderanno Clandestini Forlì, Tacciati di Casa Cesena, Touch Rugby Lugo 15, Ancona Touch, Sbarbi Imola, Jesi Touch ed il Fritto Misto, quest’ultima allestita attingendo dalle suddette società.

Il calcio d’avvio, affidato alla tradizionale maschera fanese, El Vulòn, è fissato per le ore 15:30. Il programma prevede inoltre un confronto tra due squadre composte da ragazzi e ragazze con disabilità, rispettivamente di Oltre La Meta Fano e RugbyAmo Jesi, a conferma della sensibilità nei confronti del sociale da sempre dimostrata dal sodalizio rossoblù. Al termine delle gare, nell’accogliente club house della SSD Fano Rugby, ci si rifocillerà col classico ed aggregante “terzo tempo” e si procederà con premiazioni finali e regali per tutti i partecipanti consegnati anche dall’Ente Carnevalesca.

Il giorno seguente molti di essi prenderanno parte alla seconda domenica di sfilate dei carri e dei corsi mascherati, chiudendo in allegria il weekend fanese. Nata in Australia col nome di Touch Football e successivamente diffusasi nel resto del mondo anche come Touch Rugby, questa specialità ha subito riscosso un significativo interesse dacché nell’aprile dell’anno scorso è stata introdotta pure a Fano dagli Scotadet della SSD Fano Rugby. L’assenza del placcaggio, sostituito col tocco con almeno una mano dell’avversario in fase di possesso, avvicina infatti a questa disciplina sia tanti ex rugbisti che magari per ragioni d’età o lavorative non si possono più permettere uno sport di contatto che neofiti della palla ovale. Non esistono poi limiti anagrafici né di sesso, con uomini e donne che possono quindi giocare fianco a fianco.