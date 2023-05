Start & Innova Giovani: 5 mln per la creazione di nuove start up innovative

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – Sostegno a laureati o laureandi per la creazione di nuove start up innovative grazie al bando da poco pubblicato dalla Regione Marche. I giovani disoccupati che vogliono fare impresa potranno beneficiare di questo intervento che stanzia complessivamente 5 ml di euro, a valere sui fondi FSE+ 2021-2027, destinando un contributo a fondo perduto di 40 mila euro per nuove start up, comprese quelle provenienti dal mondo della ricerca (spin off universitari), realizzate nei settori ad alto potenziale di crescita e portatori di innovazione individuati dalla Strategia di Specializzazione intelligente 2021-2027 (S3).

Molto soddisfatto l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale, Stefano Aguzzi: “La Regione Marche – dichiara – vuole supportare le idee imprenditoriali dei giovani, valorizzandone le competenze scientifiche e tecnologiche finalizzate alla promozione dell’innovazione, nei diversi ambiti produttivi”. Saranno finanziate le nuove start up innovative costituite dopo la domanda di contributo, aventi i requisiti per l’iscrizione al Registro delle Imprese nella Sezione speciale dedicata alle start up innovative, presso la Camera di Commercio competente per territorio.

Possono presentare la domanda di contributo i giovani laureati e laureandi disoccupati iscritti ai Centri per l’impiego, che non abbiano ancora compiuto 36 anni, residenti o domiciliati nella regione Marche.

Un ruolo fondamentale ricoprono, le Università delle Marche e gli incubatori/acceleratori certificati di impresa con i quali i giovani devono attivare un accordo/protocollo/convenzione e che presteranno assistenza e sostegno all’elaborazione e attuazione dei progetti imprenditoriali.

E’ possibile inviare la domanda di contributo esclusivamente tramite il portale, dal 28.04.2023 al 17.07.2023 e dal 01.02.2024 al 22.04.2024:

L’avviso pubblico è pubblicato nel sito della Regione Marche:

