Start-up event, a Fano un appuntamento per capire come fare impresa

Fano (PU) – Prosegue con il suo terzo evento, intitolato Start-up event: crea un’impresa per il tuo futuro professionale, la campagna di comunicazione di ESTRO NET4U, il progetto formativo pilota della regione Marche, realizzato in partnership da Università di Macerata, MICH incubatore certificato di imprese, Digital Smart e Start-up e rivolto ai giovani che vogliono veder concretizzare la propria idea innovativa in una start up. L’evento, che si terrà a Fano sabato 24 settembre 2022 a Palazzo Bracci Pagani, Fondazione Carifano, in Corso Matteotti, è suddiviso in due blocchi orari dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Nell’appuntamento della mattina, Digital Smart S.r.l., partner del progetto, esporrà approfonditamente tutte le peculiarità del percorso formativo di ESTRO e le modalità di iscrizione ai corsi. Seguiranno le testimonianze di due imprenditori della regione Marche, Maurizio Mezzanotti amministratore di Domo S.P.A. e Claudio Carnevali amministratore di Trackting e l’intervento di Fiammetta Sailis consulente di Digital Smart incentrato sulla costruzione di un business model canvas.

Nel pomeriggio, gli iscritti all’evento parteciperanno a un tavolo di lavoro durante il quale potranno sviluppare le proprie idee imprenditoriali in modo tecnico-pratico, seguiti da esperti del settore. Alla migliore idea, verranno assegnati dei buoni acquisto.

“Siamo davvero felici – chiosa l’assessora alle Nuove Generazione Barbara Brunori – di aver condiviso con Digital Smart S.r.l. e la Fondazione Carifano questo appuntamento. Un’occasione per dare un’occasione ai nostri giovani che possono così mettersi in gioco. Crediamo fortemente che investire sui giovani significa creare le condizioni affinché possano esprimersi e concretizzare i loro sogni. In ogni idea innovativa c’è un seme per far germogliare il futuro che è nelle mani e nelle energie dei giovani”.

“L’innovazione rappresenta – afferma il presidente della Fondazione Carifano Giorgio Gragnola – una delle leve più efficienti della competitività per le imprese. Questo appuntamento è dedicato proprio a dare forma alle idee innovative delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. La trasformazione tecnologica è un elemento portante nel nuovo modo di fare impresa e come Fondazione Carifano crediamo che il confronto e l’interscambio siano valori aggiunti per fare crescere il nostro territorio”.

“Il progetto ESTRO è una opportunità per il nostro territorio: oggi sempre più giovani vogliono costruirsi un lavoro su misura e per farlo necessitano di competenze di base per la gestione del business. Così come sono tante anche le imprese che, non trovando personale esperto, desiderano mettersi in contatto con start-up competenti per avviare delle collaborazioni”.