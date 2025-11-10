Statistica, la Provincia presenta gli ultimi dati delle aree interne

0 Condividi Facebook Twitter

Urbino – Gli ultimi dati statistici relativi, in particolare, alle aree interne del territorio provinciale, saranno presentati domani (martedì 11 novembre), dalle ore 10, nella sala Serpieri del Collegio Raffaello (Piazza della Repubblica), nell’ambito dell’incontro “I dati in Comune. Strumenti per il dialogo tra amministrazioni e territorio”. L’iniziativa rientra nel ciclo di presentazioni delle analisi territoriali organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino in collaborazione con l’Istat, che ha già visto un appuntamento nei giorni scorsi a Pesaro: «Questa volta – spiega la responsabile della Statistica e Pari opportunità della Provincia Paola D’Andrea – ci concentreremo in particolare sulla situazione delle aree interne, attraverso i dati che vengono elaborati dal nostro ente e utilizzati nei documenti di programmazione delle varie attività. L’analisi includerà le voci più significative sul piano demografico, economico e sociale. L’incontro prevede cinque relazioni tecniche a cura di Istat, Upi, Università degli Studi di Urbino e Provincia, che saranno seguite da un dibattito».

IL PROGRAMMA – L’appuntamento si aprirà con i saluti del presidente della Provincia Giuseppe Paolini e del segretario e direttore generale Michele Cancellieri. Poi le relazioni tecniche del responsabile Statistica dell’Unione Province d’Italia Gaetano Palombelli (“La raccolta e l’elaborazione dei dati nelle Province per il futuro delle aree interne”); della dirigente dell’Ufficio territoriale area nord-est dell’Istat Roberta Palmieri (“Dinamiche demografiche presenti e future ed equilibrio tra le generazioni: l’Italia e le Marche nel contesto globale”); della docente di Sociologia economica e del lavoro dell’Università di Urbino Fatima Farina (“Stare o andare? Il dilemma delle zone interne nel corso di vita”); della responsabile della Statistica e Pari opportunità della Provincia di Pesaro e Urbino Paola D’Andrea (“Analisi territoriali e sostenibilità nei documenti programmatici”) e della dirigente dell’Ufficio territoriale area sud dell’Istat Antonella Bianchino (“A misura di Comune: dati e indicatori per l’analisi socioeconomica”). A seguire dibattito.

