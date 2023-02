Stefano Aguzzi in visita al Punto Informativo Lavoro di Morciola

0 Condividi Facebook Twitter

Vallefoglia (PU) – Il Presidente dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo e Sindaco del Comune di Vallefoglia Sen. Palmiro Ucchielli comunica che venerdì mattina, 10 febbraio 2023, l’Assessore Regionale al Lavoro e alla Formazione Professionale della Regione Marche Stefano Aguzzi ha fatto visita al Punto Informativo Lavoro di Morciola.

L’Assessore Regionale, accompagnato dal Presidente dell’Unione e dall’Assessore al Lavoro del Comune di Vallefoglia Avv. Barbara Torcolacci, ha voluto visionare personalmente i cinque laboratori esistenti presso il Centro al fine di verificare quali corsi si possono svolgere al loro interno per rispondere così alle esigenze delle imprese del territorio che sempre più spesso sono alla ricerca di personale formato professionalmente da assumere nei loro organici.

Il Presidente Ucchielli ha fatto rilevare all’Assessore Aguzzi quanto il Punto Informativo Lavoro sia fondamentale per tutto il territorio dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo per preparare i tanti giovani alla futura vita professionale. L’attuale corso che si sta svolgendo da oltre due mesi di “Operatore macchine utensili” finanziato dalla Regione Marche, dove i ragazzi partecipanti in questo periodo sono già in stage presso le aziende, sottolinea il Sindaco, alla sua conclusione sicuramente porterà all’assunzione dei giovani frequentanti all’interno delle imprese coinvolte.

Ringraziamo pertanto vivamente l’Assessore Regionale Stefano Aguzzi per la sua visita e per avere avviato il primo corso di formazione presso il Punto Informativo Lavoro di Morciola che con i suoi cinque laboratori è uno dei principali della nostra Provincia.