Successo per la campagna “Let’s Marche” promossa da Atim

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Regione Marche – Oltre 60 milioni di accessi in poco più di due mesi certificano il successo di “Let’s Marche”, la campagna di comunicazione promossa da ATIM – Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche – che dal 23 marzo al 6 giugno 2026 ha portato le immagini panoramiche della regione nelle principali stazioni ferroviarie italiane. Ventiquattro maxischermi e diciotto mosaici digitali hanno raccontato le Marche a milioni di viaggiatori, confermando l’efficacia di un’importante operazione di marketing territoriale nazionale.

Realizzata in collaborazione con Grandi Stazioni Retail, l’iniziativa è stata pianificata nelle stazioni ferroviarie di Milano Centrale, Roma Termini e Tiburtina, Torino Porta Nuova, Bologna Centrale, Venezia Santa Lucia, Firenze Santa Maria Novella e Napoli Centrale, utilizzando i più innovativi impianti digitali ad alta visibilità.

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«I risultati di questa campagna dimostrano come una promozione moderna, pianificata sui grandi flussi di mobilità nazionale, rappresenti uno strumento strategico per aumentare la notorietà delle Marche – dichiara il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli – e noi abbiamo scelto di raccontare una regione autentica, ricca di paesaggi, cultura, borghi ed eccellenze enogastronomiche, raggiungendo milioni di potenziali visitatori proprio nei luoghi più frequentati dai viaggiatori. Continueremo a investire in azioni di comunicazione mirate per rafforzare il posizionamento delle Marche tra le destinazioni più attrattive d’Italia».

I dati confermano l’efficacia della comunicazione anche sul piano dell’audience, con 29 milioni di contatti pubblicitari (OTS/Impressions), 4 milioni di persone uniche raggiunte, 120,7 GRP (indice di un’elevata pressione pubblicitaria) e 7,5 esposizioni medie per utente, a conferma del forte impatto del messaggio.

Particolarmente significativo anche il profilo del pubblico intercettato: il 21,7% proviene dall’estero, mentre il 78,3% dei visitatori è italiano. La fascia di età prevalente è quella compresa tra i 35 e i 64 anni, ovvero il segmento con la maggiore capacità di spesa e propensione al viaggio e, secondo le analisi riportate da Grandi Stazioni Retail, si tratta di un target fortemente interessato a turismo, cultura, natura, enogastronomia ed eventi, elementi centrali nell’offerta turistica della regione.

La campagna rappresenta uno degli interventi di maggiore visibilità realizzati da ATIM nel 2026 e conferma l’importanza di una promozione fondata su pianificazione strategica, innovazione digitale e misurazione puntuale dei risultati, elementi sempre più centrali nelle politiche di valorizzazione turistica della Regione.

Si conferma quindi la validità dell’approccio adottato da ATIM nella pianificazione delle proprie attività di promozione, sempre più orientate a massimizzare l’efficacia degli investimenti e a rafforzare la competitività della destinazione Marche sui mercati nazionali e internazionali.