Suicidi nelle forze dell’ordine. Udc Fano: “Troppi non si può far finta di nulla”

Fano (PU) – L’Udc Fano ci tiene a marcare che nelle forze dell’ordine sono troppi i casi di suicidio ed è urgente prendere importanti provvedimenti.

“Le nostre condoglianze sincere di vicinanza alla famiglia del Carabiniere Andrea Giommi. Non possiamo nascondere, – dichiarano Stefano Pollegioni Delegato UDC Comparto sicurezza e Davide Delvecchio Commissario provinciale dello stesso partito -, il dispiacere per l’ennesimo gesto suicida all’interno dell’Arma dei Carabinieri nella nostra Regione Marche. Purtroppo i decessi per suicidio tra le forze di Polizia (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Polizia Locale), secondo i dati raccolti dall’osservatorio nazionale suicidi ONSFO 2014-2021, sono ben 355 pari a circa 45 suicidi l’anno. Siamo già a circa 15 -18 agenti che si sono uccisi in questi ultimi 4 mesi del 2022. Un triste elenco contornato da un silenzio assordante da parte delle Istituzioni”.

