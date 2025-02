Sul Monte Catria è tornata la neve: impianti e piste aperti

0 Condividi Facebook Twitter

Frontone (PU) – Si torna a sciare sul monte Catria. Grazie alle nevicate delle ultime ore e al grande e ininterrotto lavoro nella giornata di ieri e di oggi dei gestori, domani apriranno gli impianti. Le piste disponibili, con neve battuta, per chi salirà in quota saranno Campo scuola e Panoramica, mentre la Cotaline e la Direttissima saranno lasciate aperte per gli appassionati del freeride con poca neve non battuta. Per la felicità dei più piccoli e delle famiglie, sarà aperto il Kinderland Adventure Park, il parco giochi acrobatico sulla neve, unico nel suo genere in tutta la regione Marche, Inoltre sarà possibile partecipare ad entusiasmanti ciaspolate. La partenza è dalla Baita del Catria 1400 by Cotaline; la prenotazione obbligatoria: 334.1949991.

E ad attendere i moltissimi che sceglieranno il Catria, anche il rifugio con bar, ristorante, dove degustare tante specialità enogastronomiche, e camere. Per salire, dalle 8.30, la cabinovia, completamente al chiuso, che parte da 500 metri nel comune di Frontone per arrivare a 1400 metri; le strade sono chiuse con ordinanza provinciale.

Pubblicità

Fondamentale, come sempre, rimanere aggiornati consultando il sito montecatria.com e le pagine social.