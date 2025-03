Supermarathon Fano: grande prova di Sabrina Chiappa

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Michele Mordenti è il vincitore dell’ottava edizione della Supermarathon di Fano, uno degli eventi centrali della lunga stagione del Club Super Marathon Italia. Nelle Marche si sono presentati tantissimi amatori, per quella che è considerata come una delle più amate prove di ultra distanza del calendario italiano. Quest’anno la giornata di gare era incentrata sulla 8 Ore (con passaggio cronometrato per la maratona) e sui 10 km. Il portacolori del GP Avis Forlì ha coperto nel corso delle 8 ore ben 86,669 km, sul circuito di 1.485 metri disegnato sulla pista ciclabile E. Manzoni all’interno della città, ma ha trovato pane per i suoi denti nel confronto con una straordinaria Sabrina Chiappa (Running Station Team) capace anche lei di superare la fatidica soglia degli 86 km con 86,018 km percorsi.

Mordenti ha preceduto Alessandro Tacchi (Pol. Serralta) con 84,450 km e Antonio Ramundi (Progetto Running) con 82,213 km. Quarta piazza per Simone Sansuini (Nel Dubbio Sali/78,443) e quinta per Antonio Tallarita (Atl. Licata/78,323). Dal canto suo la Chiappa ha prevalso sulla rumena Ionica Monica Circiu (Club Super Marathon Italia/82,226) e su Natascia Compagnucci (Pol. Acli Macerata/77,756).

Pubblicità

Nomi completamente diversi per la maratona, dove il migliore è stato il vincitore della passata edizione della 8 Ore, Alessio Grillini (Liferunner) in 3h06’11” davanti a Alessandro Lucchi (GP Avis Forlì) a 30’11” e Piero Cossalter (Mc Manoppello Sogeda) a 37’39”. Prima fra le donne Giorgia Cilla (Porto San Giorgio Runners) in 4h03’24” precedendo la sanmarinese Mona Fristad (Gpa San Marino) a 40’45” e Paola Grilli (Amici della Fatica Cesena) a 46’46”.

Nella 10 km prima piazza per Francesco Franco (Vegan Power Team) che in 37’48” ha prevalso per 2’20” su Jacopo Barattini e per 3’52” su Angelo Amoroso (Atl. Civitanova). A Monia Palazzesi (Marotta Mondolfo Team) la prova femminile in 47’09” con 21’55” su Irene Ferroni e 13’49” sulla sudcoreana Soyul Lee. Per il Club Super Marathon Italia l’ennesimo successo di una stagione lunghissima, dove il prossimo appuntamento sarà il giorno della Festa del Lavoro con il rilancio a Santhià (VC) della maratona, denominata per la sua nuova storia Maratona di Riso Italiano.