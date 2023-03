Talent Day, con Confcommercio Marche Nord dalle parole ai fatti

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – E’ tutto pronto per il FIPE Talent Day, un roadshow nelle principali città italiane che ha l’obiettivo di mettere in contatto le scuole alberghiere e dell’enogastronomia, le agenzie per la somministrazione, i giovani in cerca di un impiego e gli imprenditori che faticano a trovare personale. Dopo il successo registrato nel 2022 con 500 aziende coinvolte e oltre 5.000 partecipanti, è giunto quest’anno alla sua seconda edizione.

Nel 2022 la Federazione Italiana Pubblici Esercizi scelse Pesaro, grazie alle importanti iniziative di Confcommercio Marche Nord legate al mondo del lavoro e non solo, come prima tappa operativa del tour nazionale.

A dodici mesi di distanza, il Talent Day torna a Pesaro, nella sala convegni di Confcommercio, il 29 marzo.

L’associazione di categoria ha coinvolto nuovamente, dopo gli ottimi riscontri avuti in occasione della prima edizione e vista la collaborazione per tante iniziative, l’istituto alberghiero Santa Marta.

I rappresentanti degli studenti in cercasi lavoro delle classi terze, quarte e quinte, avranno la preziosa occasione di incontrare imprenditori dei pubblici esercizi e delle strutture ricettive e responsabili di associazioni di categoria.

L’appuntamento è alle 10. Dopo i saluti del direttore generale di Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti e del preside dell’istituto alberghiero Santa Marta di Pesaro Roberto Franca, interverranno Luciano Cecchini presidente Federalberghi provinciale, Mario Di Remigio, presidente associazione Ristoratori, Giuseppe Portanova, chef e ristoratore. Al termine question time a cura dei ragazzi.

«Un momento di confronto e dialogo al quale crediamo tantissimo – spiega il vicedirettore di Confcommercio Marche Nord Agnese Trufelli – finalizzato a costruire il mercato del lavoro del futuro per la ristorazione, la caffetteria, l’intrattenimento e il turismo. L’anno passato circa 200 studenti hanno partecipato alla nostra iniziativa, nel corso della quale hanno avuto la preziosa possibilità di incontrare gli imprenditori dei pubblici esercizi, della ristorazione e delle strutture ricettive. Convinti che la strada da seguire sia far incontrare chi cerca lavoro e chi lo offre, proseguiamo con questa modalità propositiva e concreta che siamo convinti potrà dare ottimi risultati. In questo percorso rientra anche un altro importante appuntamento: il 30 marzo saremo all’InfoJob di Fano per il Summer Job, dove incontreremo tutti coloro in cerca di lavoro, portando le richieste dei nostri associati».

Sono oltre 140 mila le figure professionali richieste dal comparto nel trimestre febbraio-aprile. In pratica, oltre la metà dei lavoratori ricercati dall’intero settore turistico, che ammontano complessivamente a 210.000. «Per i pubblici esercizi i problemi per la mancanza di personale sono sempre maggiori. E’ una criticità non solo stagionale, preoccupa molto la strutturale difficoltà nel trovare personale qualificato. Come evidenziano i dati Fipe, almeno per il 30% delle figure richieste le imprese hanno difficoltà di reperimento per ridotto numero di candidati mentre per il 13,8% il motivo principale è l’inadeguatezza dei curricula presentati. La figura professionale più ricercata è quella del cameriere di sala per il quale le imprese stanno cercando circa 55 mila persone. Seguono poi cuochi e aiuto cuochi, banconieri di bar, banconieri di gelateria. Si tratta di figure per cui in almeno 7 casi su 10 sono richieste esperienze pregresse nel settore e dunque una buona competenza. E quella del Talent Day è un’iniziativa molto importante proprio per rispondere sia alla carenza di personale nel settore sia alla dispersione di competenze in un settore che è volano dell’industria turistica italiana».