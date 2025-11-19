Tasse, quanto incidono in provincia rispetto al resto delle Marche

0 Condividi Facebook Twitter

Vallefoglia (PU) – Tasse, tributi, imposte: quanto incidono sull’attività delle imprese in provincia di Pesaro e Urbino. E’ vero che le Piccole e Medie Imprese pagano mediamente più tributi rispetto al resto delle Marche ed anche alla media nazionale? È quanto si scoprirà dalla lettura del Rapporto “Comune che vai fisco che trovi”, elaborato dall’Osservatorio sulla tassazione delle piccole imprese del Dipartimento politiche fiscali e societarie di CNA che sarà presentato domani, giovedì 20 novembre a Vallefoglia. Il Rapporto, giunto alla settima edizione, analizza il “Total Tax Rate” (ovvero l’incidenza di tutte le tasse e i contributi sul reddito d’impresa) e il “Tax Free Day” (ovvero il giorno dell’anno a partire dal quale si inizia a guadagnare per sé).

I risultati dell’indagine saranno analizzati nel corso dell’evento “Comune che vai, fisco che trovi”, che si terrà Giovedì 20 novembre (alle ore 17.00) all’Hotel Blu Arena di Vallefoglia.

I dati dell’Osservatorio sulla tassazione delle piccole imprese della nostra provincia saranno illustrati dal responsabile nazionale del Dipartimento delle Politiche Fiscali della CNA, Claudio Carpentieri.

I lavori saranno introdotti dal segretario della CNA di Pesaro e Urbino, Antonio Bianchini. Interverrà il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, mentre le conclusioni saranno affidate al presidente provinciale della CNA di Pesaro e Urbino, Michele Matteucci. Nel corso dell’incontro saranno illustrate anche le proposte che la CNA ha già formulato al Governo in tema di fiscalità.