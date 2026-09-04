Tavullia in Moto, tre giorni nel cuore della Terra dei Piloti

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Tavullia (PU) – Tavullia torna ad accendere i motori. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre piazza Dante Alighieri ospiterà “Tavullia in Moto”, in concomitanza con il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini al Misano World Circuit Marco Simoncelli: tre giornate di appuntamenti dedicate al motociclismo, allo spettacolo, alla musica e a quella passione per le due ruote che negli anni è diventata uno degli elementi più riconoscibili dell’identità del paese.

Un programma ricco, con ingresso gratuito, che porterà nel cuore di Tavullia piloti, protagonisti del mondo delle corse, moto da competizione, spettacoli, concerti, esposizioni e stand gastronomici. Un appuntamento pensato non soltanto per gli appassionati di motociclismo, ma per un pubblico ampio, dalle famiglie ai giovani, con iniziative che accompagneranno tutte e tre le serate.

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Il momento più atteso arriverà già giovedì 10 settembre, quando Tavullia accoglierà alcuni dei nomi più importanti del motociclismo italiano e internazionale. La giornata prenderà il via alle 18 con il dj set di Claudio Coveri di Radio Sabbia e la distribuzione di gadget VR46. Alle 18.30 spazio alla presentazione ufficiale delle realtà sportive ASD Tavullia-Valfoglia, ASD Valfoglia e ASD Babbucce.

Alle 20.30 i riflettori si accenderanno invece sulla VR46 Riders Academy. A presentare la serata sarà il commentatore di Sky MotoGP Mauro Sanchini, chiamato sul palco insieme ai piloti legati alla Academy: Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Celestino Vietti, Andrea Migno, Lorenzo Pritelli, Matteo Gabarrini e Leonardo Casadei. Ospite della serata sarà inoltre Alessio “Uccio” Salucci, figura storica del mondo VR46.

«Tavullia in Moto vuole essere prima di tutto una grande festa aperta a tutti – sottolinea il sindaco di Tavullia, Patrizio Federici –. Il nostro paese ha costruito negli anni un rapporto unico con il motociclismo e oggi questo legame rappresenta un patrimonio che vogliamo valorizzare e condividere. Avere qui tanti piloti e protagonisti di questo mondo significa offrire agli appassionati un’occasione speciale, ma anche raccontare Tavullia e la sua identità a chi arriverà da fuori».

Venerdì arrivano le moto da competizione e Tavullia diventa rock

La festa proseguirà venerdì 11 settembre, ancora una volta a partire dalle 18. In piazza tornerà il dj set di Claudio Coveri e sarà possibile vedere da vicino moto da competizione legate a Temporada, MotoGP e Superbike, oltre alle auto esposte da Daniel Chessa.

Alle 18.30 è previsto uno dei momenti dedicati alla storia delle due ruote italiane, con l’arrivo delle moto Benelli del Museo Officina Benelli di Pesaro.

Dalle moto alle chitarre il passo sarà breve. Alle 21 piazza Dante Alighieri ospiterà il super concerto “Special Guitar Night – Tavullia in Rock”, una serata costruita attorno alla storia del rock e ad alcuni musicisti che hanno accompagnato grandi nomi della scena italiana.

Sul palco saliranno Ricky Portera, storico chitarrista legato a Lucio Dalla, Mario Schilirò, chitarrista di Zucchero, Cristian “Cicci” Bagnoli della Steve Rogers Band, Adriano Molinari, batterista di Zucchero, Marco Dirani, bassista di Elisa, e Mecco Guidi, pianista di Raphael Gualazzi.

«Abbiamo voluto costruire tre giornate diverse tra loro ma unite dallo stesso filo conduttore – prosegue Federici –. Il motore rimane il cuore dell’evento, ma attorno abbiamo creato musica, spettacolo, esposizioni e momenti di aggregazione. L’obiettivo è fare vivere Tavullia per tutta la serata, coinvolgendo chi segue le corse da sempre ma anche chi vuole semplicemente trascorrere qualche ora nel nostro paese».

Sabato spazio allo spettacolo con moto e quad

La terza e ultima giornata, sabato 12 settembre, partirà alle 18 con il dj set e con una nuova occasione per visitare le esposizioni delle moto da competizione e delle auto.

Alle 18.30 e alle 20 entrerà in scena il Bizzarro Extreme Team Motor Show, con due spettacoli dedicati alle evoluzioni su moto e quad. Una doppia esibizione pensata per portare nel centro di Tavullia anche la componente più spettacolare del mondo dei motori.

Dalle 21 toccherà invece ai Revolution, con un concerto dedicato alla musica rock, pop e funk degli anni Settanta e Ottanta.

Ad accompagnare tutte e tre le giornate ci saranno inoltre alcune esposizioni particolari. Sarà visitabile una raccolta dedicata ai caschi di Valentino Rossi e di altri piloti della MotoGP, curata dalla collezione “Casco Vintage Italia”. Spazio anche a una collezione di oggetti legati al mondo Coca-Cola, oltre agli stand espositivi e gastronomici. A chiudere le serate sarà infine un momento conviviale, con cocomero offerto al pubblico e spettacolo pirotecnico.

Navetta gratuita per raggiungere Tavullia

Particolare attenzione è stata riservata anche all’accessibilità dell’evento. Per agevolare gli spostamenti e permettere al maggior numero possibile di persone di raggiungere il paese senza utilizzare l’auto, è stato attivato un servizio gratuito di bus navetta “46 bis”, con collegamenti verso Tavullia da Gabicce Mare, Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano.

«Tavullia è conosciuta nel mondo grazie a una storia sportiva straordinaria e vogliamo continuare a trasformare questa notorietà in occasioni per il territorio – conclude Federici –. Tavullia in Moto va proprio in questa direzione: celebrare ciò che siamo, creare occasioni di incontro e portare persone nel nostro paese. Saranno tre giorni di festa e il nostro invito è semplice: venite a Tavullia e viveteli insieme a noi».