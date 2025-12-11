fbpx

Teatro Romano, al via la progettazione del nuovo Polo Museale

  • 11 Dicembre 2025

Fano (PU) – «Con la firma del contratto per la progettazione del nuovo polo museale al Teatro Romano facciamo un passo decisivo per valorizzare la Fano romana e il suo straordinario patrimonio archeologico».

 

Il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, annuncia infatti che presso il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Toscana, Marche e Umbria è stato sottoscritto il contratto per i servizi di architettura e ingegneria finalizzati alla realizzazione del Polo museale di Vitruvio e della Romanità nell’area del Teatro Romano. L’incarico è stato affidato al Raggruppamento temporaneo di professionisti con mandataria ENGLOBE Società consortile a responsabilità limitata e mandanti RELEVO Srl, l’archeologo Enrico Sartini, l’ingegnere Matteo Giuseppe Blasi e il geologo Alberto Antinori, selezionati tramite procedura di gara pubblica.

«Il cronoprogramma definito con il Provveditorato, con tempi certi per verifiche, indagini e progettazione, ci permette di programmare con precisione le fasi successive e di arrivare rapidamente a un progetto cantierabile, all’altezza dell’importanza storica e culturale di quest’area. Ringraziamo il provveditore Salvia e il dirigente Cipriani per la vicinanza alla città» sottolineano il sindaco insieme all’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Ilari.

 

L’affidamento, in modalità BIM, comprende la progettazione di fattibilità tecnico-economica, le indagini geologiche e geotecniche, la verifica bellica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione lavori e la direzione operativa per le opere strutturali, per un importo complessivo netto di 679.385,12 euro, oltre oneri previdenziali, assistenziali e fiscali.

 

Il cronoprogramma del servizio prevede 147 giorni complessivi per l’esecuzione delle prestazioni, così articolati: 45 giorni per la verifica bellica, 30 giorni per le indagini geologiche e geotecniche, 72 giorni per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

 

L’intervento dà attuazione all’Accordo istituzionale tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comune di Fano e Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro Urbino, nell’ambito del “Programma interventi di tutela e promozione del patrimonio culturale e storico” finanziato per il triennio 2023-2025.

 

Con la firma odierna si conferma e si rafforza il rapporto di collaborazione con il Provveditorato, che accompagna il Comune nel percorso tecnico-amministrativo verso la piena valorizzazione del Teatro Romano come fulcro del nuovo polo museale cittadino.

 

