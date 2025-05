Terziario Donna Confcommercio Marche Nord al TdLab: “Costruiamo ponti”

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Entusiasmo, partecipazione, impegno: Terziario Donna Confcommercio Marche Nord è intervenuta alla convention annuale tenutasi a Montevarchi, in Toscana, dedicata all’ulteriore rafforzamento del gruppo e all’approfondimento di temi attuali e rilevanti per il futuro dell’imprenditoria femminile.

“Economia in movimento: i confini de futuro”, il titolo delle tre giornate alle quali ha partecipato una numerosa delegazione di Terziario Donna Marche Nord: la presidente Claudia Parmeggiani, la presidente onoraria Patrizia Caimi, la vicepresidente Stella Scarpa, la consigliera Sabrina Fortunato e la direttrice di Confcommercio Agnese Trufelli.

Tanti gli spunti interessanti. Dall’evento è emerso come in un’economia in movimento, i confini non sono statici, ma fluidi. Non sono imposizioni, ma sfide. Non sono limiti, ma possibilità. “E noi, come imprenditrici – ha sottolineato la presidente nazionale Anna Lapini – dobbiamo avere la capacità di trasformare questi confini da barriere in ponti, da separazioni a connessioni”.

“Il Td Lab – spiega Parmeggiani – è sempre una esperienza formativa, di crescita e conoscenza. Anche quest’anno abbiamo partecipato numerose, convinte di quanto siano preziosi questi momenti”.

Intanto il 28 maggio partirà il corso di educazione finanziaria promosso da Terziario Donna Confcommercio Marche Nord: “Una iniziativa alla quale teniamo particolarmente perché una solida educazione finanziaria è fondamentale per l’indipendenza economica e il superamento degli stereotipi di genere. Coinvolgerà la costa e l’entroterra: anche questo è un modo di costruire ponti”.