Torna Cantiano Fiera Cavalli il 13 e 20 ottobre

Cantiano (PU) – È iniziato il countdown. Tra un mese l’edizione autunnale di Cantiano Fiera Cavalli. L’amministrazione comunale ha annunciato le date della 45esima mostra mercato regionale del Cavallo e 38esima rassegna del Cavallo del Catria. Cantiano Fiera Cavalli si svolgerà le due domeniche del 13 e 20 ottobre. Dopo la seconda edizione di primavera, svoltasi a maggio sempre presso lo storico centro ippico La Badia, con l’innovativo format che ha saputo coinvolgere anche operatori e pubblico amante della vita open air in senso più ampio, torna il tradizionale appuntamento d’autunno con il suo focus sul mondo equestre.

Cantiano Fiera Cavalli, tra le grandi kermesse del settore è l’unica a svolgersi in un contesto naturalistico eccezionale alle pendici del monte Catria, una delle vette più alte dell’intero Appennino Italiano, che dà il nome proprio alla razza equina autoctona, a questa montagna fortemente legata.

Ogni edizione della Fiera, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, delle singole attività e degli operatori del settore, valorizza al massimo tutti quegli aspetti che negli anni si sono evoluti attorno al mondo del cavallo ed in particolar modo a quello del cavallo del Catria. Un animale oggi non più solo destinato all’attività di pascolo ma che attraverso affinate selezioni, duro lavoro ed impegno si è saputo trasformare in una razza degna di nota, riconosciuta e adatta in particolar modo, per caratteristiche di specie, a chi vuole avvicinarsi al mondo dell’equitazione.

Come sempre il programma sarà ricco di iniziative, sia rivolte a professionisti che ed appassionati del cavallo, ma anche alle famiglie. Ce ne sarà per tutti i gusti all’interno del grande parco espositivo di Chiaserna, a cominciare dalle prelibate proposte culinarie offerte dai produttori del territorio.

“Come tutti gli anni non vediamo l’ora di accogliere il pubblico alla nostra Fiera Cavalli, un evento che edizione dopo edizione, con passo regolare e deciso simile proprio a quello dei nostri cavalli del Catria, cresce sempre più. Tante le proposte di spettacoli ed eventi con l’obiettivo di creare attorno al mondo equestre un momento gradevole per tutta la famiglia in un luogo dove il palcoscenico è costituito dalla bellezza della natura che lo circonda“, sottolinea Alessandro Piccini, sindaco di Cantiano.

Nelle prossime settimane sarà svelato il programma; nel frattempo ci sono da segnare in agenda le date perché, come sempre, sarà una manifestazione da non perdere assolutamente.

Ulteriori informazioni nelle pagine social della Fiera.