Tra mare e collina, con Adriatic Green Trail si sale in sella

Fano (PU) – E’ tutto pronto per la seconda edizione dell’Adriatic Green Trail, la manifestazione cicloturistica organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Fano Corre L. Tonelli. Spalmata su tre giorni, 23-24-25 aprile, permetterà ai partecipanti sia giornalieri che non di scoprire, attraverso escursioni in bicicletta, le eccellenze del territorio con tutte le loro peculiarità storiche ed enogastronomiche.

Attraverso sentieri e strade secondarie verranno raggiunti più di 30 borghi dislocati nella provincia di Pesaro-Urbino, dalle colline al mare ognuno al suo passo e con il suo mezzo: gravel, mtb, bici da trekking, e-bike. La partenza e l’arrivo sarà sempre un casolare di campagna del ‘700 ubicato a Santa Maria dell’Arzilla – Magione Broccoli. Ogni giorno verranno proposti percorsi corti (50km circa), medi (80km circa) e lunghi (120km circa) per meglio adattarsi alle esigenze di tutti i partecipanti. Le Marche in bicicletta come non le hai mai viste.

Nella giornata del 23 Aprile i percorsi si snoderanno verso Pesaro con i passaggi a Gabicce attraverso la meravigliosa Panoramica dove sembrerà di pedalare direttamente sul mare, la romantica Gradara, la roboante Tavullia per poi raggiungere Vallefoglia, Colbordolo fino a Montefabbri per poi tornare passando per Monteguiduccio, Fontecorniale, Mombaroccio.

Il 24 Aprile il tour raggiungerà Urbino, passando per Villa Betti, la bellissima chiesa di Monte Santa Maria, Cesane e ritorno per Montefelcino e Colli al Metauro (Cartoceto e Saltara col passaggio al Museo del Balì).

Il 25 Aprile sarà la volta dei borghi di Candelara e Novilara per raggiungere FANO (con il bellissimo passaggio al Lisippo) per poi proseguire verso Mondolfo, San Costanzo, Terre Roveresche, Mondavio, Fratte Rosa fino a Sorbolongo e ritorno per Montemaggiore. Non mancheranno eventi collaterali al fine di ampliare l’offerta cicloturistica. Il 22 aprile ci sarà una escursione al tramonto alla scoperta della Fano Romana con il passaggio verso l’ipotetica Basilica di Vitruvio.

“Adriatic Green Trail è arrivata al secondo anno, dopo il successi della prima edizione – afferma l’assessora all’Ambiente Cora Fattori -. E’ un evento che rientra nella visione ‘Outdoor’, fondamentale per la promozione turistica, culturale e sociale. Siamo convinti che, con questa iniziativa, mettiamo l’accento sulle nostre peculiarità e offriamo un’esperienza unica, immersi tra la nostra storia e il nostro contesto naturale”.

“Il connubio tra sport e territorio è una formula vincente – precisa l’assessora allo Sport Barbara Brunori -. Due elementi che si intersecano in quella che è l’identità, per un elevato benessere. Mettiamo al centro la persona e gli spazi, così da enfatizzare il nostro patrimonio. Inoltre, con Adriatic Green Trail viene data particolare importanza alla famiglia: bambini e genitori insieme vivranno momenti dal grande valore, contraddistinti dalla socialità. Grazie allo sport, l’amministrazione favorisce il senso di appartenenza alla città in una dimensione più ampia”.