Tra storia e natura: trekking primaverili alla scoperta di Colli al Metauro

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Colli al Metauro (PU) – Il Comune di Colli al Metauro, con la collaborazione della travel blogger Valentina Pierucci, autrice del blog “Una marchigiana in viaggio”, ha organizzato per le domeniche 12, 19 e 26 aprile, con partenza alle ore 9, delle passeggiate alla scoperta della storia, delle eccellenze enogastronomiche e delle bellezze naturalistiche del territorio comunale. L’obiettivo dell’iniziativa, giunta alla quinta edizione, è quello di aggregare, tramandare la memoria, immergersi nella natura, scoprendo allo stesso tempo la storia dei luoghi. I “Camminatori di Pozzuolo” accompagneranno i partecipanti negli itinerari dei trekking, mentre Professori e Ambasciatori del territorio guideranno i gruppi in un percorso alla ricerca delle “radici”.

L’iniziativa è stata presentata presso Confcommercio Marche Nord.

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“Natura, storia, bellezza: gli ingredienti di questa bellissima iniziativa – ha esordito il direttore Agnese Trufelli – che porta ormai da cinque anni tante persone alla scoperta del territorio di Colli al Metauro e dei suoi meravigliosi borghi. Le esperienze outdoor sono sempre più ricercate, così come è in forte crescita questa tipologia di turismo che troverà sempre più spazio nel nostro progetto Itinerario della Bellezza”.

Ha proseguito l’assessore Francesco Tadei: “Appuntamenti che ogni edizione portano centinaia di persone nel nostro territorio; un evento che rappresenta un valore aggiunto sia dal punto di vista turistico che economico. Domenica 12, inoltre, sarà inaugurata, presso gli spazi del Centro Mario Luzi di Montemaggiore al Metauro, l’installazione dell’artista Annamaria Atturo. Trekking di Primavera che diventano sempre più un “movimento culturale”. Abbiamo trovato uno strumento che unisce sport, turismo dolce e cultura con grande successo. La valorizzazione della mostra non si ferma con l’inaugurazione, infatti il trekking in programma per la mattina di domenica 19 aprile permetterà ai partecipanti, a partire dalla visita dell’installazione artistica, di comprendere il legame delle opere con la natura, l’orizzonte e il paesaggio, accompagnati dalle parole della critica d’arte Maddalena Paolini.””.

La consigliera comunale Emanuela Regini ha evidenziato la collaborazione tra associazioni: “Per questo evento, come per tanti altri, le molte associazioni del nostro territorio collaborano insieme. Una risorsa fondamentale. Tenevamo tanto che nascesse questa sinergia e l’obiettivo è stato raggiunto”.

Ad illustrare le tre domeniche Valentina Pierucci.

Protagonista della prima giornata, domenica 12 aprile, sarà Saltara con la passeggiata che partirà dall’antico lavatoio del borgo, recentemente restaurato. Dopo la lettura della testimonianza di una delle figlie delle donne che frequentavano abitualmente il lavatoio saltarese seguirà l’intervento del Prof. Giancarlo Iacchini, ex-docente di storia e filosofia e autore di libri per il grande pubblico, che ripercorrerà le tappe salienti dell’evoluzione del lavoro femminile nel ‘900.

La domenica successiva, il 19 aprile, si farà tappa a Montemaggiore al Metauro. Partendo dal Centro studi Mario Luzi, i partecipanti potranno visitare la mostra di Annamaria Atturo dal titolo “Il filo sottile in lontananza”, curata da Marcello Sparaventi di Centrale Fotografia APS e patrocinata dal Comune. La storica dell’arte, Dott.ssa Maria Maddalena Paolini, ci guiderà con il suo racconto alla scoperta delle opere di Annamaria Atturo, artista che ha contribuito alla diffusione di una visione dell’arte tessile come medium espressivo dell’arte contemporanea e che oggi vive a Colli al Metauro. Terminato il trekking, chi vorrà potrà partecipare al pranzo che si terrà presso il ristorante “Da Matteo”, su prenotazione e a pagamento.

Un terzo percorso è in programma per domenica 26 aprile e si terrà a Pozzuolo. Giuliano del Sorbo, artista pesarese di adozione, ma di fama nazionale ed internazionale, dipingerà dal vivo, immerso nella natura che circonderà il cammino che partirà dal piccolo borgo, permettendo ai partecipanti di assistere ad una performance di live painting che avrà come tema quello del cammino dei popoli.

Terminato il trekking, chi vorrà potrà partecipare al pranzo che si terrà presso Acli Pozzuolo, su prenotazione e a pagamento. La partecipazione ai trekking è gratuita e la prenotazione è obbligatoria, contattando i numeri: 328 5517585 – 0721 892931

La mostra

Sarà inaugurata domenica 12 aprile alle ore 17 presso gli spazi del Centro Mario Luzi di Montemaggiore al Metauro (Colli al Metauro) l’installazione dell’artista Annamaria Atturo. Curata da Marcello Sparaventi di Centrale Fotografia APS con il contributo del Comune di Colli al Metauro, la mostra dal titolo “Il filo sottile in lontananza” mette in relazione l’opera tessile dell’artista con i versi del poeta Mario Luzi, costruendo un dialogo sensibile tra arte, poesia e paesaggio. In occasione dell’inaugurazione interverranno le autorità istituzionali, la storica dell’arte Dott.ssa Maria Maddalena Paolini, il naturalista Mauro Furlani e Marcello Sparaventi, curatore della mostra. Al termine è previsto un brindisi di benvenuto a cura della Pro Loco di Montemaggiore al Metauro.

Annamaria Atturo nasce a Fano, cresce ad Anzio e vive oggi nel cuore della Valle del Metauro. Si forma all’Istituto d’Arte di Urbino sotto la guida di Adriano Calavalle e all’Accademia di Belle Arti tra Roma e Urbino, dove incontra la lezione di Bruno Ceccobelli. La sua ricerca, radicata in una tradizione familiare legata al tessile, si sviluppa attraverso ricamo, fibre naturali e pratiche della fiber art, intese come gesto meditativo e forma di ascolto del tempo.

Per questa occasione l’allestimento, progettato da Centrale Fotografia APS, è stato concepito come una presenza volutamente discreta, capace di difendere e valorizzare la comunicazione dell’artista senza sovrastarla. Le opere sono sostenute da strutture essenziali che richiamano quasi la forma di un altare laico, mentre volumi bianchi di diverse dimensioni riequilibrano lo spazio e accolgono un libro di poesie di Mario Luzi. L’intervento espositivo dialoga con la materia stessa del Centro Studi Mario Luzi – costruito in mattoni di terra cruda – creando un ambiente raccolto in cui il filo dell’artista, la parola poetica e il paesaggio circostante possono emergere con naturalezza.

L’allestimento diventa così parte integrante del progetto artistico: non uno spazio neutro, ma un dispositivo di ascolto che mette in relazione le opere con il luogo e con chi lo attraversa, lasciando affiorare quella dimensione sottile e meditativa che attraversa il lavoro di Annamaria Atturo.

La mostra si inserisce inoltre all’interno dell’iniziativa “Trekking di primavera a Colli al Metauro”.

Si riconferma quindi anche la collaborazione culturale avviata lo scorso anno tra Centrale Fotografia APS e il Comune di Colli al Metauro che ha portato alla realizzazione dell’evento espositivo “Omaggio al fiume Metauro. Dal libro all’allestimento”, con un suggestivo percorso installativo allestito proprio negli spazi del Centro Studi Mario Luzi. Un’esperienza molto partecipata che ha dimostrato come Centrale Fotografia, pur svolgendo un ruolo riconosciuto nel panorama della fotografia a livello nazionale, continui ad essere profondamente attiva ed efficace anche nel territorio di appartenenza.

La mostra resterà aperta tutti i sabati e le domeniche fino al 3 maggio: ore 17,30 – 19,30. (per info: 333 2103110).