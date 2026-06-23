Trasporto scolastico disabili: 1,8 milioni dalle Marche

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Regione Marche – Oltre 1,8 milioni di euro per garantire il trasporto scolastico degli studenti con disabilità nelle Marche. La Giunta regionale ha approvato le modalità di utilizzo delle risorse statali destinate a rafforzare un servizio essenziale per assicurare il diritto allo studio e favorire l’inclusione.

Le risorse andranno innanzitutto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Se resteranno fondi disponibili, potranno essere utilizzati anche per il trasporto degli studenti con disabilità degli altri ordini e gradi scolastici.

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“Garantire il trasporto significa garantire un diritto fondamentale: quello di andare a scuola – dichiara l’assessore regionale alle Politiche sociali, Paolo Calcinaro –. Con queste risorse sosteniamo concretamente le famiglie e i Comuni, rafforzando un servizio essenziale per l’autonomia e l’inclusione dei ragazzi. Abbiamo scelto criteri che tengono conto dei bisogni reali, delle caratteristiche dei territori e della spesa già sostenuta, per essere il più possibile equi ed efficaci. Nessuno deve restare indietro per la mancanza di un servizio di trasporto adeguato”.

Le risorse, pari a 1.876.700 euro, saranno gestite dagli Ambiti territoriali sociali e destinate ai Comuni per l’organizzazione del servizio, che potrà essere svolto con mezzi dedicati, in forma collettiva, tramite rimborso alle famiglie o attraverso l’accompagnamento sui mezzi pubblici.

Per distribuire i fondi in modo equilibrato su tutto il territorio regionale si terrà conto della dimensione delle diverse aree, del numero di studenti con disabilità e delle spese già sostenute dagli enti locali.

Dopo il passaggio in Commissione consiliare e al Consiglio delle Autonomie Locali, la Regione procederà all’erogazione delle risorse agli Ambiti territoriali sociali, che coordineranno le richieste dei Comuni e l’attivazione dei servizi.