Truffe, CNA Marche e CNA pensionati per prevenire frodi e informare i cittadini

Pesaro – Nelle Marche e in provincia di Pesaro e Urbino ogni anno si registrano centinaia di casi di truffe e raggiri, soprattutto a danni di anziani e non solo. Non tutti i truffati sporgono denuncia. Molti si vergognano e non lo dicono neanche ai familiari, temendo di essere rimproverati. Così i criminali la fanno franca.

Cna Marche e Cna Pensionati vogliono accendere un faro su questa piaga sociale. Per questo hanno organizzato una iniziativa che si terrà domani a Pesaro alle ore 10 nella sala Pierangeli della Provincia, in via Gramsci 4.

“Stop alle truffe. Come prevenire frodi e imbrogli e garantire la sicurezza di cittadini e anziani”. E’ questo il titolo del convegno che vedrà gli interventi di Guerino Roberto Spina comandante della Compagnia carabinieri di Pesaro; Pietro De Donno Comandante della Stazione carabinieri di Pesaro; Giuseppe Paolini Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino; Luca Pandolfi Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Pesaro; Giancarlo Sperindio Presidente Cna Pensionati Marche e Moreno Bordoni Segretario Cna Marche. Saranno inoltre presenti Assessori e Consiglieri regionali.

PESARO MERCOLEDI 17 GENNAIO 2024