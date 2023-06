Turismo e vino al centro del convegno a Fossombrone promosso da Fratelli d’Italia

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – “Presto alla Camera la nostra Proposta di Legge sull’Enoturismo. Grande opportunità per le aziende marchigiane”. A sostenerlo è l’Onorevole di Fratelli d’Italia Antonio Baldelli.

“Vino e turismo, un binomio vincente per valorizzare i prodotti del territorio, le aziende del settore e gli operatori economici che gravitano intorno all’accoglienza, dai ristoratori agli albergatori, fino alle guide turistiche e alle attività del commercio al dettaglio. La Proposta di Legge di Fratelli d’Italia è finalizzata a creare una piattaforma normativa utile a far crescere l’Enoturismo, un’esperienza da vivere soprattutto nelle Marche, una regione in cui la degustazione delle produzioni vinicole locali si abbina in maniera straordinaria alla visita di borghi e cantine storiche, alla cultura e alle tradizioni che si tramandano da secoli”.

È il commento introduttivo dell’Onorevole Antonio Baldelli in occasione del convegno “Enoturismo. Sfida e Opportunità per la regione Marche”, organizzato da Fratelli d’Italia Venerdì 9 giugno dalle 16;45, presso l’Azienda Agricola “La Collina delle Fate” a Fossombrone, per illustrare al mondo vitivinicolo e dell’agricoltura la Proposta di Legge di prossima discussione alla Camera dei Deputati.

Dopo i saluti del Sindaco di Fossombrone Massimo Berloni, è la volta dei deputati di Fratelli d’Italia Onorevoli Ylenja Lucaselli (prima firmataria della Proposta di Legge sull’Enoturismo) e Giandonato La Salandra (Membro della XIII Commissione Agricoltura), che illustrano ai partecipanti al convegno, tra cui esperti di settore e rappresentanti di associazioni di categoria, i contenuti ed i punti chiave di una PdL molto attesa dagli operatori di settore.

L’appuntamento di Fossombrone precede “Marche diWine”, l’evento focalizzato sulla promozione del vino e della birra marchigiane che si svolgerà sul lungomare di Gabicce dal 10 al 12 giugno, con il patrocinio della Presidenza della Regione Marche, dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Marche, dell’ATIM (Azienda Turismo e Internazionalizzazione delle Marche), del Comune di Gabicce Mare e del Consorzio di Tutela Vini Marche.

“La nostra regione sa esprimere eccellenze enogastronomiche – ha dichiarato nei giorni scorsi il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli – e i nostri produttori, che siano piccole cantine o birrifici a livello familiare o grandi aziende, sono promotori delle tradizioni delle nostre terre, veri testimonial del nostro saper fare e della cultura che c’è dietro al prodotto finito. Abbiamo voluto fin da subito investire e promuovere il settore enologico e birrario marchigiano, non solo con iniziative di legge ad hoc, come la legge sull’enoturismo, ma soprattutto attraverso eventi come ‘Marche diWine’, una fiera del vino e della birra artigianale marchigiana che potrà diventare un appuntamento fisso per appassionati, visitatori e buyers”.