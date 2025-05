Turismo esperienziale eventi e promozione 2025, dalla Regione Marche nuovo bando

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – La Regione sostiene progetti di turismo esperienziale con il bando “Turismo esperienziale eventi e promozione 2025′”, finanziato con oltre 1 milione e 860mila euro, che si apre oggi mercoledì 15 maggio. Obiettivo: innalzare la qualità dell’offerta turistica e l’attrattività attraverso iniziative ed eventi di animazione legati all’identità dei territori, un’azione che la Regione promuove ogni anno per animare il territorio e sostenere gli eventi organizzati dagli enti locali.

“Le Marche sono una terra ricca di storia, tradizioni, eccellenze – dichiara il presidente e assessore al Turismo della Regione Marche Francesco Acquaroli – La Regione continua ad investire nella qualità dell’offerta turistica regionale che passa anche attraverso la valorizzazione delle manifestazioni locali perché siamo consapevoli delle potenzialità attrattive nell’ambito della promozione del territorio. Eventi ed intrattenimento legati alla nostra identità tradizionale, culturale, enogastronomica e artigianale sono fondamentali per qualificare il turismo dell’esperienza che non solo è un trend in crescita verso cui le Marche si sono fatte trovare pronte, ma consente di instaurare un legame profondo tra chi sceglie di venire nelle Marche e le comunità locali”.

Il bando, rivolto agli enti locali, alle associazioni o fondazioni senza scopo di lucro con finalità turistiche, prevede tre linee di intervento.

• L’azione A finanzia “Progetti locali di accoglienza turistica” con la novità, in linea con la strategia della Regione, che, oltre ad eventi singoli piccoli e medi, prevede la possibilità di finanziare anche programmi stagionali o annuali.

• Con l’azione B “Grandi eventi” il sostegno va ad iniziative di rilevanza turistica nazionale e internazionale caratterizzate da elevata qualità sul piano artistico, culturale, tradizionale, ambientale ed enogastronomico in grado di incrementare le presenze turistiche.

• All’azione C “promozione turistica del territorio” fanno capo i progetti di marketing turistico di singoli comuni o di area sovracomunale attraverso cui raccontare il territorio: prevista dunque la partecipazione in forma aggregata.

Per consultare il bando in dettaglio https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi-e-opportunita/Bandi-attivi/p/2?idb=15190