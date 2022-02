Turismo Marche, incontro tra Confcommercio e Camera di Commercio

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – La sede di Confcommercio Pesaro Urbino ha ospitato l’incontro tra Confcommercio Marche Nord e Camera di Commercio delle Marche. E’ stato un proficuo confronto su diverse tematiche, in primis il turismo.

Con il presidente di Confcommercio Angelo Serra, il direttore generale Amerigo Varotti e il vice Agnese Trufelli, sono intervenuti il presidente della Camera di Commercio regionale Gino Sabatini e il segretario generale Fabrizio Schiavoni.

E’ stata l’occasione per illustrare nel dettaglio il bilancio molto positivo dell’Itinerario della Bellezza nella provincia di Pesaro Urbino, il progetto di promozione e valorizzazione ideato 5 anni fa da Confcommercio Marche Nord, e gli sviluppi futuri, a partire dalle tantissime e importanti iniziative in programma nel 2022. Il progetto, arrivato a contare ben 16 Comuni, vede da sempre il convinto sostegno della Camera di Commercio. Proprio per questo, Confcommercio ha voluto consegnare al presidente Sabatini la bellissima targa dell’Itinerario della Bellezza 2021-2022, realizzata in occasione della convention del dicembre scorso.

“Un omaggio alla Camera di Commercio – sottolinea il direttore Varotti – per il sostegno e la proficua collaborazione che ci sono stati e ci saranno. Abbiamo voluto questo confronto per illustrare il tanto lavoro fatto in questi anni con il nostro progetto, i risultati molto positivi raggiunti e le numerose iniziative che si concretizzeranno durante il 2022 per continuare a promuovere il territorio. Alla Bit di Milano promuoveremo la nuova edizione dell’Itinerario della Bellezza e, per i 600 anni dalla nascita di Federico da Montefeltro, l’Itinerario dedicato a Giovanni Santi, padre di Raffaello, con tanto di mostra. Altre novità saranno l’Itinerario dedicato alla riviera del San Bartolo e a quella di Fano, l’Itinerario del Mototurismo nelle Marche, la guida dell’Itinerario Musicale. Aggiorneremo l’Itinerario delle Rocche di Francesco Di Giorgio Martini, e anche l’Itinerario Archeologico avrà un restyling”.

Sabatini si è complimentato per l’importante lavoro svolto e ha tenuto a ringraziare Confcommercio:

“Un plauso convinto per aver messo in campo ormai da anni questa brillante progettualità che unisce storia, cultura, emozioni, e per la capacità e l’impegno nel promuovere a livello internazionale il territorio. L’Itinerario della Bellezza si sta rivelando fondamentale per lo sviluppo turistico ed economico di questi territori. Per tutti questi motivi rivolgo i miei complimenti al presidente Serra, al direttore Varotti e al suo vice Trufelli, e ribadisco il convinto sostegno della Camera di Commercio. Auspico, considerati i risultati, che questo modello possa essere esteso su tutto il territorio marchigiano”.