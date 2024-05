Tutto pronto per “Il Carpegna mi Basta”

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Saranno oltre 500 i partecipanti alla 16esima edizione de Il Carpegna mi Basta e per la gara marchigiana, tappa del Tour 3 Regioni e del Bike Tour Coppa Marche è un grande risultato considerando anche la concomitanza con i Campionati Italiani di specialità. Carpegna si è messa l’abito buono per il grande evento e intorno alla gara fioccano le iniziative di contorno che coinvolgeranno anche il sabato, con il Bike Show Aereo dell’IDL Tour già dal primo pomeriggio e alle 16:00 la gimkana per bambini. Poi aperitivo nei locali di Carpegna per entrare in clima gara.

Il tracciato è sempre di 42 km per 1.800 metri di dislivello, ma qualcosa al suo interno è cambiato, perché sono stati eliminati alcuni tratti in asfalto. La scalata al Cippo Pantani, con i suoi 500 metri di dislivello nell’arco di 4 km è nella prima parte di corsa, poi si lambirà la Toscana a e il Sasso Simone e Simonello, tuffo in Romagna verso il bellissimo borgo di Scavolino e poi la scalata di 5 km verso l’Eremo della Madonna del Faggio a Montecopiolo. Le due impegnative e divertenti discese di Gavoina e Ghedina porteranno al sentiero delle Macchiette per rientrare in paese. Previsto anche tracciato medio di 28 km per 1.300 metri, solo non competitivo.

Appuntamento in Piazza Conti, sede di partenza unificata alle ore 9:30. Iscrizioni ancora aperte al costo di 45 euro per gli agonisti e di 30 euro per i cicloturisti, si potrà provvedere anche ai tavoli di segreteria sabato dalle 15:30 alle 18:00 e domenica dalle 7:30. Resta in vigore lo sconto di 10 euro per chi pernotterà in una struttura convenzionata per almeno una notte.

Per informazioni: Carpegna Experience Apd, https://www.ilcarpegnamibasta.it/