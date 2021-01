0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Da lunedì le Marche tornano in zona Gialla. Lo ha appena comunicato il Ministro Speranza sulla base del RT puntato sullo 0,93. Dopo il 9 e il 10 gennaio che saranno “arancioni” in tutta Italia, da lunedì i marchigiani si risveglieranno in piena zona gialla almeno fino al prossimo 15 gennaio, data in cui verrà varato il nuovo DPCM.