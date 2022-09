Uguccioni (In Comune): “Variante Gimarra, condividiamo il pare della soprintendenza a tutela di ambiente e paesaggio”

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Anche In Comune torna sulla questione della Variante di Gimarra. Lo fa con il portavoce Simone Uguccioni che sottolinea la necessità di non perdere più tempo e soprattutto di non perdere i 20 milioni di euro a disposizione per il progetto.

“In questi anni – precisa Uguccioni – abbiamo più volte pronosticato che la cosiddetta ‘Variante di Gimarra’ era un falso problema perché alla fine non si sarebbe fatta. Le indicazioni della Soprintendenza delle Marche, che condividiamo perché sono poste a tutela dell’ambiente e del paesaggio, portano implicitamente a questo epilogo perché è evidente che la loro attuazione richiederebbe un investimento da parte del Comune di Fano di molti milioni di euro oltre ai 20 milioni stanziati dalla Regione Marche in base al protocollo del 2018 (che a suo tempo la sinistra non condivise perché il documento comprendeva anche l’ipotesi della clinica privata): risorse aggiuntive che tutti sanno bene che il Comune di Fano non ha”.

“La nostra previsione – prosegue – si conferma quindi corretta, ma non ce ne rallegriamo per nulla perché questa brutta pagina poteva essere evitata con un approccio più rigoroso nell’approfondimento tecnico, più aperto alle ragioni della tutela paesaggistica, meno chiuso al confronto con la città e politicamente più attento e trasparente. Si sono persi in modo maldestro quattro anni, ora l’imperativo è non perdere i 20 milioni della Regione Marche perché quelle risorse servono per affrontare le criticità della viabilità e delle infrastrutture di Fano Nord, che sono reali e incidono sul traffico cittadino in modo importante”.

“Per questo – conclude Simone Uguccioni – come “In Comune” proponiamo di riprendere le proposte del casellino e della bretella di collegamento tra l’attuale tratto dell’interquartieri e le opere accessorie al tracciato dell’autostrada, come approvato dal Consiglio comunale, con il voto favorevole di tutti i consiglieri di centrosinistra, il 27 settembre 2019 (Linee Programmatiche 2019-2024 del Comune di Fano – Asse 1)”.