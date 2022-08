Un libro per ricordare l’anniversario della liberazione di Mondolfo il 18 agosto

0 Condividi Facebook Twitter

Mondolfo (PU) – Con una iniziativa culturale, coordinata alla sede locale dell’Archeoclub d’Italia, Mondolfo ricorda il 18 agosto 2022 il 78° Anniversario della Liberazione nella Seconda Guerra Mondiale. Giovedì sera 18 agosto ecco alle ore 21,15 la presentazione di un libro al Parco della Rimembranza, con un volume che narra anche come, nei secoli, i capisaldi difensivi nella regione rimasero quelli utilizzati pure nell’ultimo conflitto, come accadde anche nella collina di Mondolfo. Verrà così presentato l’elegante volume “Castelli nelle Marche” di Claudio Ciabochi. Finemente impaginato, in una edizione arricchita da un primario corredo d’immagini, il libro data la vastità di castelli, rocche e fortificazioni presenti nel territorio regionale, si presenta all’interno in due distinte tipologie con luoghi di specifica scheda d’approfondimento e ampio corredo fotografico, e luoghi segnalati, con breve riferimento. La serata, che vedrà la presenza dell’autore che numerosissime edizioni vanta nel suo lavoro, è a partecipazione libera senza prenotazione; in caso di maltempo si terrà al Complesso monumentale di S. Agostino. Per informazioni: Musei civici – IAT Mondolfo tel. 366.5608563 (in orario di apertura dei Musei civici). – www.castellodimondolfo.it – www.comune.mondolfo.pu.it.

