Un lungo ponte con i Week-end Gastronomici di Primavera

Pesaro – Gusto e bellezza con i Week-end Gastronomici che accompagneranno il lungo ponte, dal 25 aprile a domenica. Proposta ricca e variegata, tra borghi e città: da Colli al Metauro a Carpegna, da Vallefoglia a Urbino, da Mondavio a Cagli, passando per Tavullia, Terre Roveresche, Novafeltria.

Quello partito sabato 13 aprile è il 41esimo anno in compagnia di una delle manifestazioni più longeve e di successo dell’intera regione Marche. Ad organizzarli come sempre Confcommercio Marche Nord e l’Associazione Ristoratori Pesaro e Urbino con il prezioso sostegno, tra gli altri, della Camera di Commercio delle Marche, RivieraBanca, Gruppo Hera, Ente Bilaterale del Turismo e del Commercio, Consorzio Prosciutto di Carpegna e Teamsystem. Alcuni numeri fanno ben comprendere la portata dell’iniziativa. L’edizione primaverile vede 43 ristoranti coinvolti e 29 località interessate, dal fino al 9 giugno.

Un viaggio all’insegna del gusto, delle tradizioni e della bellezza che da oltre quattro decenni valorizza e promuove ristorazione e territorio, attirando un numero sempre crescente di gastronauti. I motivi del successo? Rapporto tra qualità e prezzo: è quello che pretendono i clienti ed è proprio quello che assicurano i Week-end Gastronomici che tendono a perseguire l’offerta di un buon menù a un prezzo che risulta più che promozionale. Vanto ancor maggiore è aver saputo legare i piaceri della tavola ad occasioni di conoscenza di luoghi suggestivi. All’interno dei libretti si trovano anche informazioni e suggerimenti su monumenti, chiese e paesaggi da ammirare. Un invito a conoscere la provincia di Pesaro e Urbino dal punto di vista del territorio e della cucina. In particolare si è dato risalto ai 25 Comuni che aderiscono al progetto di promozione e valorizzazione turistica di Confcommercio “Itinerario della Bellezza”, oltre che a Pesaro capitale italiana della cultura 2024.

Giovedì 25, sabato 27 e domenica 28 aprile saranno ben nove i ristoranti coinvolti: Al Mandorlo (Colli al Metauro); La Nuova Fazenda (Vallefoglia); Villa Claudia Resort (Tavullia); Il Castagno (Terre Roveresche); Ristorantino Barocco (Mondavio); La Locanda dei Venti (Novafeltria); Le Fontane (Cagli), Nenè (Urbino), Silvana (Carpegna).

Giovedì 25

AL MANDORLO Colli al Metauro – Serrungarina via Tomba, 57 tel. 0721.891480 prenotazione whatsapp 338.1228053 info@almandorlo.it

Il menù: Piadina sfogliata con salumi misti Insalatina di gallina con cereali croccanti Passatelli in brodo di gallina Tagliatelle al ragù di manzo Capocollo di maiale alla griglia Tagliata di tacchino con rucola, pendolini e pecorino Patate al forno Semifreddo allo zabaione e cioccolato Vini: selezione di vini alla carta Sangiovese e Bianchello del Metauro in caraffa

LA NUOVA FAZENDA Vallefoglia via Nazionale Urbinate, 201 tel. 0721.496154 jcmosconi@gmail.com

Il menù: Insalata di mare Polipo e patate Sardoncini marinati Gamberetti in salsa rosa Carpaccio di tonno Gamberetti, rucola e scaglie di grana Lasagne alla marinara Gnocchetti gamberi e zucchine Fritto misto con verdure Spiedini di gamberi e calamari Insalata di stagione Sorbetto al limone Vini: Bianchello e Sangiovese dei Colli Pesaresi in caraffa

VILLA CLAUDIA RESORT Tavullia Strada per San Giovanni in Marignano, 107 tel. 0721.476752 villaclaudiaresort@gmail.com

Il menù: Tortino di patate con fonduta di formaggio al tartufo Lonzino marinato su pesto di rucola Involtino di verza con speck croccante Strozzapreti del bosco (funghi, salsiccia, panna, tartufo) Tortello di carote fatto in casa pomodoro confit e guanciale cremoso Arista alle prugne Tagliata di manzo sale e rosmarino Patate alla zingara Verdure cotte Zuppa inglese Caffè Vini: Terra Viola rosso e vini bianchi Cantina Zenobi in bottiglia d.o.c. In caraffa

Sabato 27

IL CASTAGNO Terre Roveresche – Orciano corso Matteotti, 72 tel. 0721.977672 prenotazione whatsapp 339.6019362 hotelilcastagno@libero.it

Il menù: Bruschetta al pomodoro, Prosciutto Lonzino nostrano con rucola e grana a scaglie Casciotta d’Urbino, Crostino con salsa al tartufo e salame nostrano Tacconi di fave con guanciale e pomodoro Gnocchi al magro d’anatra Coniglio alle fave fresche e finocchietto selvatico Faraona al forno con olive e pendolini Cicoria ripassata in padella Patate al forno con rosmarino Crostate e cantucci fatti in casa con vin santo Vini: Bianchello del Metauro Bio “Campioli” Fiorini e Colli Pesaresi Sangiovese “Orcio” Terracruda in bottiglia d.o.c. Colli Pesaresi Sangiovese e Bianchello del Metauro Fiorini in caraffa

Domenica 28

RISTORANTINO BAROCCO Mondavio via Cesanense, 10 – San Michele al Fiume tel. 0721.987064 prenotazione Whatsapp 3287318252 lellobarocco@gmail.com

Il menù: Prosciutto di Carpegna, salame Fabriano, ciauscolo IGP Pecorino rujo Pergola Crostino al pomodoro Caprese di bufala e vesuviano Cannelloni al forno Passatelli al tartufo e scaglie di tartufo nero pregiato Roastbeef con salsa tartufata e scaglie di tartufo nero pregiato Verdure grigliate Insalata mista di stagione Tiramisù alle fragole Vini: Bianchello del Metauro “Celso” Guerrieri in bottiglia d.o.c. Bianco IGT Guerrieri in caraffa

LA LOCANDA DEI VENTI Novafeltria via Torricella, 211/D tel. 0541.926257 lalocandadeiventi@gmail.com

Il menù: Bocconcini di agnello in umido Pane rosetta con uova e strigoli Coppa e pancetta nostrani Lasagne al forno con asparagi e salsiccia Tagliatelle ai prugnoli Galletto alla diavola Salsiccia e costine di maiale al forno con aromi Erbette saltate Tartelletta con crema pasticciera e fragole Vini: Bianchello del Metauro e Sangiovese dei Colli Pesaresi in bottiglia d.o.c. Sangiovese in caraffa

LE FONTANE Cagli Strada Cagli-Pergola, 126/A tel. 0721.790148 info@le-fontane.com

Il menù: Carpaccio di cinturello con insalata ortolana Crostino al tartufo Salumi casalinghi Frittata con erbe di campo Polenta con cremoso di funghi di bosco Mezzemaniche con ragù bianco di marchigiana e funghi di bosco e tartufo Maltagliati con guanciale, datterino giallo, fave e finocchietto selvatico Stufato di cinghiale al tartufo Galletto in padella con erbette aromatiche Patate novelle al rosmarino Tiramisù con amarene di Cantiano e cioccolato Vini: Torre d’Acquaviva Calafoglia vino bianco biologico L’Uccellata vino rosso biologico in bottiglia d.o.c.

NENÈ Urbino via Ca’ Frate, 3 – loc. Crocicchia tel. 0722.2996 prenotazioni Whatsapp 337.659269 nene@neneurbino.com

Il menù: Vellutata di piselli con olio Dop Cartoceto e crostini di pane al farro Trancio di pizza Rossini e Raffaello con tartufo nero estivo (Pizze Terre Rossini e Raffaello) Polenta Otto file grigliata con olio D.o.p. Cartoceto Frittatine alle foglie di malva Salame Ciauscolo Igp, Ricotta del Montefeltro al pepe nero Tagliatelle asparagi e salsiccia Vincisgrassi alla maceratese con tartufo nero Brasato di manzo alla marchigiana Mix di verdure cotte con lardo battuto Pollo in potacchio Fave in porchetta Mousse allo zabaione Vini: Bianchello e Sangiovese Cantine Guerrieri e Di Sante in bottiglia d.o.c. Bianchello e Sangiovese Bruscia bio in bottiglia d.o.c.

SILVANA Carpegna via G. O. Falconieri, 7 tel. 0722.77621 prenotazioni Whatsapp 366.9789494 samu.colocci@gmail.com

Il menù: Prosciutto di Carpegna Salumi locali Crema di patata rossa al tartufo Crostolo di Carpegna Cappelli asparagi e tartufo Passatelli ai porcini Carne mista alla brace Patate e mesticanza Tiramisù Caffè Vini: Biancame la Fogliola Tenuta Santi Giacomo e Filippo Sangiovese la Fogliola Marche rosso I.G.T. in bottiglia vino in caraffa.

Il libretto-menù è consultabile e scaricabile nel sito confcommerciomarchenord.it.

Per partecipare ai “Week end Gastronomici 2024” occorre prenotarsi telefonicamente, almeno due giorni prima della data in calendario, direttamente ai ristoranti prescelti, indicando il numero dei presenti.