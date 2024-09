Un oro e un argento per le atlete marchigiane agli Europei Juniores di bocce a Innsbruck

0 Condividi Facebook Twitter

Marche – Altri titoli internazionali juniores per le Marche delle bocce ai Campionati Europei giovanili disputatisi dal 28 al 31 agosto a Innsbruck. Due erano le atlete della nostra regione convocate in Nazionale per la trasferta austriaca ed entrambe sono andate a medaglia conquistando un oro e un argento.

Sofia Minardi, sedicenne atleta della Bocciofila Metaurense di Calcinelli di Colli al Metauro, si è laureata campionessa d’Europa juniores nella specialità della coppia mista insieme al calabrese Ivan Corina. I due giovani azzurri hanno superato il girone di qualificazione sconfiggendo le coppie di Svizzera e Croazia. Due vittorie che hanno reso ininfluente l’unica sconfitta del torneo, quella subita di misura nel girone iniziale contro San Marino. Da cardiopalma, in particolare, la decisiva vittoria sulla Croazia arrivata proprio all’ultima boccia dopo un match soffertissimo. In semifinale Sofia e Ivan hanno poi avuto la meglio in rimonta sui padroni di casa dell’Austria. In finale, dopo un avvio in salita, gli azzurri hanno dominato la resistenza della Turchia potendo così esultare per il titolo europeo conquistato. Sofia Minardi è così la terza atleta della Metaurense Calcinelli a potersi fregiare di un titolo internazionale juniores. Nel 2023, infatti, le sue compagne di squadra Ginevra Cannuli e Amelia Piastra avevano vinto rispettivamente due titoli mondiali e un titolo europeo. Una generazione d’oro quella delle tre ragazze della Metaurense che ha portato lo scorso anno anche il titolo italiano per società nel settore femminile. Una grande soddisfazione per Tonino Tonelli nella doppia veste di presidente della Bocciofila Metaurense e di nonno si Sofia.

Pubblicità

Si deve invece accontentare (si fa per dire) della medaglia d’argento l’altra marchigiana convocata in azzurro, la talentuosissima Sofia Pistolesi, campionessa d’Italia juniores a squadre con la sua Bocciofila Morrovalle. Sofia è detentrice del record del mondo di tiro di precisione e proprio in questa specialità è stata schierata dai CT azzurri agli europei di Innsbruck. La Pistolesi non ha tradito le attese: miglior punteggio nelle due manches di qualificazione, miglior punteggio in semifinale e qualificazione in finale in carrozza. Nel match decisivo ha affrontato la francese Lena Vanderberghe che ha azzeccato una prestazione eccezionale imponendosi 17-16. E’ mancato un solo bersaglio in più alla Pistolesi per conquistare un oro che avrebbe meritato, ma va detto che in finale la Vanderberghe non ha rubato nulla dimostrando grande precisione nelle bocciate al volo. Sofia Pistolesi può comunque già vantare due titoli europei giovanili conquistati lo scorso anno ed è ancora sotto età avendo ancora davanti due anni da juniores. Per lei il futuro è roseo.