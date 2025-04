Un successo il progetto pluriennale “Neuroscienze: le Scienze Umane guardano al futuro” del Liceo Nolfi-Apolloni

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Il prossimo anno scolastico si attiverà una prima classe con potenziamento neuroscienze, unica nella Regione Marche. Le neuroscienze sono un campo affascinante che si occupa di studiare il sistema nervoso, con particolare attenzione al cervello e al suo funzionamento e abbraccia molte discipline, tra cui la biologia, la psicologia, la medicina e persino la filosofia, con l’obiettivo di comprendere come i processi biologici diano origine a pensieri, emozioni e comportamenti.

E tanti sono stati gli aspetti e gli argomenti chiave che gli studenti delle classi 1B, 2B e 2A dell’indirizzo Sc. Umane del Liceo Nolfi – Apolloni, coordinati dalla Prof.ssa Marina Merulli, docente di Scienze Umane e Filosofia del Liceo, di cui sono venuti a conoscenza. Grazie alle lezioni della Prof.ssa Maria Gabriella Ceravolo, figura di spicco nel campo della medicina fisica e riabilitativa, professoressa presso l’Università Politecnica delle Marche, dirigente della Clinica di Neuroriabilitazione presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona ( le sue aree di ricerca includono l’epidemiologia delle disabilità legate al morbo di Parkinson, l’efficacia dei trattamenti riabilitativi e l’uso di tecnologie innovative come la stimolazione cerebrale profonda) insieme ai suoi ricercatori , fisioterapisti, logopedisti, medici ha appassionato i giovani studenti del Liceo Nolfi in un percorso innovativo con competenza e professionalità. Partendo dai concetti di base delle neuroscienze, come il funzionamento del sistema nervoso e la trasmissione dei segnali gli studenti hanno avuto la possibilità di ampliare le loro conoscenze per un sicuro successo formativo sia nel loro corso di studio, che nel loro futuro lavorativo.

La sperimentazione a scuola è fondamentale per promuovere l’apprendimento attivo, lo sviluppo delle competenze e la curiosità scientifica. Questo approccio permette agli studenti di imparare facendo, coinvolgendoli direttamente nei processi di esplorazione, osservazione e scoperta per cui è importante integrare la sperimentazione nella didattica per una comprensione più profonda.

I ragazzi hanno partecipato attivamente agli incontri mostrando grande interesse e curiosità.

Il prossimo anno scolastico, unica nella nostra Regione, si attiverà una classe prima di Scienze Umane con potenziamento di Neuroscienze in cui, oltre agli incontri con gli esperti, gli studenti che hanno attuato in questi due anni la sperimentazione e l’educazione tra pari, metodologia educativa che si basa sullo scambio di conoscenze, attueranno un approccio educativo con i futuri studenti della classe prima e gli studenti diventeranno protagonisti attivi del loro sviluppo e della loro formazione favorendo un clima di fiducia e collaborazione.

“ …desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento per il progetto svolto , iniziato con il Prof Raggetti ,scomparso inaspettatamente lo scorso anno, figura di spicco nel campo dell’economia e della finanza , docente presso la Facoltà di Economia “G. Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche ad Ancona, dove ha ricoperto ruoli prestigiosi come direttore scientifico di laboratori e corsi di dottorato che insieme alla prof.ssa Fulvia Principi ha dato un contributo fondamentale al progetto “ ha dichiarato il Prof Samuele Giombi , Dirigente Scolastico del Liceo Nolfi ed ha ringraziato la Prof.ssa Maria Gabriella Ceravolo per la sua collaborazione che con dedizione, competenza ha realizzato il corso , la Prof.ssa Marina Merulli che ha creduto, progettato organizzato e seguito con professionalità il progetto e tutti gli studenti che hanno raggiunto ottimi risultati.