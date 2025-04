0 Condividi Facebook Twitter

Colli al Metauro (PU) – La Polizia Locale di Colli al Metauro, grazie all’acquisto effettuato dall’Amministrazione Comunale, si dota di una nuova autovettura 4×4 per il controllo del territorio. L’amministrazione, infatti, ha partecipato al bando della Regione Marche per il finanziamento dell’acquisto di dotazioni tecnico-strumentali destinate all’esercizio delle funzioni di Polizia Locale, aggiudicandosi un contributo di 25.000 euro, con l’obiettivo di potenziare il controllo del territorio. Successivamente alla vittoria del bando, l’Amministrazione ha deliberato l’acquisto di una nuova autovettura Dacia Duster, completa di equipaggiamento, finanziata per gran parte dal contributo del bando regionale e per il resto con fondi del bilancio comunale, che ammontano a 6.078,00 euro.

Questo importante investimento si è reso necessario al fine di assicurare agli Agenti della Polizia Locale un mezzo moderno e funzionale.

“Un ringraziamento particolare va al comandante della Polizia Locale Paolo Boiani – afferma il Sindaco, Pietro Briganti – il quale è stato abile nell’intercettare il contributo erogato dalla Regione Marche, oltre al finanziamento, precedentemente ottenuto, di euro 18mila circa da parte del Ministero dell’Interno, per l’acquisto delle telecamere e del sistema di videosorveglianza già installato nel territorio comunale. Il potenziamento dei servizi di controllo del territorio e di sicurezza stradale è tra gli obiettivi della nostra amministrazione”.

Aggiunge l’Assessore, Francesco Tadei: “annunciamo questo risultato con grande soddisfazione, frutto del lavoro di squadra. Con questo nuovo mezzo la Polizia Locale può intervenire in maniera più efficiente sul territorio anche in caso di neve e condizioni meteo difficili”.