Una nuova piazza a Babbucce di Tavullia

Tavullia (PU) – Una nuova piazza per Babbucce e per tutta la comunità di Tavullia. Un luogo che prima non c’era e che consegna al territorio uno spazio di aggregazione dove coltivare relazioni e vivere momenti di socialità. La realizzazione dell’opera è un intervento di compensazione ambientale conseguente all’Accordo di programma del 2017 in materia di gestione, trattamento e smaltimento dei rifiuti, approvato dal consiglio provinciale e dall’Assemblea dei sindaci. Un impegno con il territorio che Marche Multiservizi ha mantenuto nelle modalità e nelle tempistiche previste.

E’ stata inaugurata nei giorni scorsi la Piazza/Belvedere di Babbucce: l’intervento, realizzato da Marche Multiservizi, rientra nell’ambito delle opere compensative relative alla discarica di Cà Asprete. Il progetto, curato dallo studio Gaudenzi-Ferretti partners, ha previsto la realizzazione di un nuovo spazio pubblico rialzato rispetto al parcheggio del campo sportivo. La nuova piazza, che si estende su una superficie di oltre 700 metri quadrati con tre accessi pedonali distinti ed è illuminata con luci a led, risulta essere un vero e proprio ‘Belvedere’ sul paesaggio collinare circostante. Lo spazio centrale è circondato da una serie di panchine modulari con forme organiche che generano spazi di condivisione urbani e, a parziale protezione dal sole e come supporto naturalistico, sono collocati 8 alberi all’interno di grandi fioriere. L’ingresso della piazza è segnato da un grande arco in acciaio corten attrezzato con faretti illuminanti e con la predisposizione per tutti gli elementi tecnologici necessari ai futuri eventi. L’opera realizzata ha consentito di preservare i circa 30 posti auto ad uso pubblico accessibili da Strada San Germano.

“Questa piazza/belvedere è un nuovo luogo di aggregazione e di socialità per i cittadini ed è progettato anche per ospitare eventi, rappresentazioni e spettacoli – spiega il presidente di Marche Multiservizi Andrea Pierotti – Un’opera che, per precisa volontà dell’amministrazione comunale, donerà agli abitanti un fulcro sociale che unisce l’abitato di Babbucce affacciato sul contesto collinare limitrofo. Marche Multiservizi ha mantenuto l’impegno assunto con questo territorio, che ormai da oltre 30 anni si fa carico delle esigenze di gran parte dei Comuni di questa provincia in materia di smaltimento dei rifiuti prodotti, come già fatto in questi anni con gli altri territori in cui insistono o insistevano delle discariche: Urbino, Montecalvo in Foglia e Cagli. Un impegno che abbiamo mantenuto e che rafforza ulteriormente il legame di Marche Multiservizi e la comunità in cui opera”.