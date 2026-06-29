Una nuova visione per l’Itinerario della Bellezza

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Vallefoglia (PU) – Da un progetto turistico nato nel 2018 con cinque Comuni a DMO (Destination Management Organization) in continua evoluzione. Ne ha fatta di strada in appena otto anni l’Itinerario della Bellezza, la felice intuizione di Confcommercio Marche Nord per promuovere e valorizzare la provincia di Pesaro e Urbino, mettendo i Comuni in rete. Nel 2025, con l’ingresso di Corinaldo, si sono ampiati i confini; un ulteriore step per diventare l’Itinerario della Bellezza nelle Marche. Una evoluzione continua nella proposta, una costante crescita nei numeri, tanto che anche nel 2026, a testimonianza di un percorso virtuoso, sono stati ben tre i nuovi ingressi: Belforte all’Isauro, Tavullia, Vallefoglia. Ma il 2026 è soprattutto l’anno della nuova visione, delle nuove sfide da vincere. Accanto alla promozione editoriale e social, alla partecipazione alle fiere nazionali e internazionali di settore, alla web app e alla Guida, l’Itinerario si rinnova ed evolve.

Tra le novità di questa edizione spicca la partnership strategica e prestigiosa con Visit Italy, la celebre piattaforma culturale dedicata alla valorizzazione dell’Italia meno nota. Attraverso progetti e contenuti multimediali innovativi, la collaborazione punta a ridefinire la percezione dei territori, promuovendo una visione del Paese più autentica, profonda e strettamente connessa alle comunità locali.

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Gli altri step importanti di quest’anno sono: la creazione di pacchetti turistici dedicati, realizzati in collaborazione con Criluma, importante agenzia di viaggi che ha risposto alla manifestazione d’interesse; l’attivazione di un servizio di collegamento, attraverso Gam (Gruppo Albergatori Multiservizi) tra costa, entroterra e aeroporto delle Marche che consentirà ai turisti di vivere e conoscere a 360 gradi la regione; la realizzazione di una pagina dedicata agli eventi di qualità dei singoli comuni per comunicare un calendario dettagliato, 12 mesi all’anno.

L’Itinerario ora si propone come una DMO reale del territorio, capace di unire pubblico e privato, destinazione e promozione, pianificazione e sviluppo, per coordinare gli attori locali nel creare un’offerta turistica integrata. Di tutto questo e tanto altro si parlerà nell’incontro annuale, dal titolo “Una Nuova Visione, in programma al teatro di Vallefoglia martedì 30 giugno alle ore 17.30, insieme ad amministratori, esperti e partner.

“Segnerà un momento cruciale nell’evoluzione di questo progetto di valorizzazione territoriale – sottolineano il presidente Angelo Serra e il direttore Agnese Trufelli – sancendo un vero e proprio salto di qualità strategico che metterà al centro le eccellenze e i protagonisti del nostro territorio”.

Durante l’evento verranno illustrate le novità e le nuove linee di sviluppo, volte a dare un respiro sempre più internazionale e concreto all’iniziativa.

“Tra i punti cardine che verranno presentati: pacchetti turistici integrati studiati specificamente per incrementare in modo tangibile le presenze e il flusso di visitatori nei Comuni aderenti al progetto e l’importante collaborazione con una prestigiosa piattaforma culturale che promuoverà l’Itinerario della Bellezza e le sue peculiarità a livello internazionale”.