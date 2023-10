UNI.CO. continua il processo di crescita

0 Condividi Facebook Twitter

Perugia – “La nostra vera funzione è dare risposte a quel mondo produttivo che spesso fatica a dialogare con altri soggetti e che non è così strutturato da affrontare da solo gli investimenti e la gestione del proprio patrimonio”. Così il presidente di UNI.CO. Maurizio Paradisi al termine della giornata di formazione che si è svolta venerdì 27 ottobre al Plaza Hotel di Perugia. Una giornata che ha avuto come titolo “Un UNI.CO. Sguardo”, un momento di studio, di confronto e condivisione che si è sviluppato attraverso un percorso formativo e di team building.

Un progetto che ha coinvolto tutta la struttura del Confidi che a Perugia ha chiamato a raccolta il personale di Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, con l’obiettivo di favorire la crescita della cooperativa per essere così pronti a raggiungere, insieme, i prossimi obiettivi. Obiettivi importanti perché ora il Confidi punta ad incorporare anche realtà siciliane per arrivare a 82.000 imprese socie (oggi sono 70.000).

Nella mattina si è svolto un primo momento di formazione dedicato al Change Management, in cui si è affrontata la gestione del cambiamento per far fronte alle sfide di un mercato sempre più complesso, con l’obiettivo di accogliere tali cambiamenti e trasformarli in opportunità. Nel pomeriggio, invece, la formazione è stata indirizzata da un lato agli account operanti nel territorio con “L’approccio consulenziale nei confronti del cliente”: da venditori di prodotto a partner che forniscono soluzioni a bisogni specifici. Come costruire quel legame di fiducia con il cliente che lo renderà “fedele”.

Il resto del personale interno si è invece focalizzato sul tema del “Diversity Management”, la valorizzazione delle differenze in ambito lavorativo e come la gestione delle diversità, intese come peculiarità, può portare un team aziendale a migliorare l’efficienza.

Terminata la formazione, ha preso la parola il presidente Paradisi che ha rimarcato: “Molto spesso il lavoro del confidi è un vero e proprio sostegno alle imprese più deboli e faremmo un errore a non credere che siano il nostro mercato. Il giorno che tutte le imprese saranno cresciute, efficienti e avranno tutte le carte in regola per un accesso al credito, forse non servirà più UNI.CO.”.

Poi è stata la volta del Direttore Generale UNI.CO. Paolo Mariani, che ha fatto il punto della situazione rivolgendosi non solo al personale presente in sala ma anche ai rappresentanti territoriali e nazionali delle associazioni di categoria che fanno parte del cda.

“In questi anni – ha esclamato Mariani – nonostante le difficoltà dettate anche da fatti di cronaca, il nostro sviluppo è proseguito. Partendo dalle Marche siamo arrivati prima in Umbria, poi in Abruzzo e in Molise. Ma il nostro percorso di crescita è ancora in atto e continua la sua proiezione verso il sud del Paese. Abbiamo infatti in programma un’importante operazione rivolta alla Sicilia che ci permetterebbe di arrivare a quota 82.000 imprese socie”.

“Tutto questo senza dimenticare che a capo della piramide ci sono le Associazioni di Rappresentanza; noi siamo qui perché loro l’hanno voluto e perché noi rappresentiamo loro, non potremmo esserci senza di loro e la legittimità ci discende da loro. Non c’è una vita autonoma del Confidi senza la forza delle Associazioni di Rappresentanza. Ovviamente serve la loro fiducia e il dialogo con il sistema bancario per essere al servizio della micro e piccola impresa”.

Mariani ha concluso il suo intervento con un focus sui numeri che hanno caratterizzato gli ultimi 5 anni: “Dal 2019 ad oggi questo Confidi ha realizzato 20.633 operazioni (fideiussioni, credito diretto, garanzie e consulenza), generando volumi per 616 milioni di euro e servendo 12.279 imprese. Abbiamo generato 13,5 milioni di utili (al 30/9 l’utile è di 1 milione) e incrementi patrimoniali per 20 milioni di euro”.

Il Segretario generale Cna Otello Gregorini ha invece puntualizzato: “Oggi si rafforza sempre di più l’esigenza, il ruolo e la prospettiva dei Confidi. Queste strutture sono un tratto indispensabile perché la gran parte delle imprese non è in grado di trattare con il sistema bancario. UNI.CO. ha basi solide per dare queste risposte ed ha saputo superare le diversità con la condivisione, con la prospettiva comune, che rafforza e dà la possibilità a questa struttura di continuare in questo processo di aggregazione e di sviluppo che può portare UNI.CO. a raggiungere i traguardi prefissati”.

Anche il Segretario generale Confartigianato Vincenzo Mamoli ha portato il suo contributo: “Sono contento che questi interventi arrivino dopo una giornata dedicata alla formazione perché abbiamo bisogno di competenze e di fare squadra. La presenza di UNI.CO. nei territori è motivo di orgoglio per noi associazioni perché dobbiamo stare vicini alle imprese; in questo modo possiamo dare risposte dove serve. Il ruolo di UNI.CO. è prezioso anche per questo ed i dati che sono emersi oggi sono significativi perché in un tempo di difficoltà le imprese riescono ad avere una realtà che permette loro di accedere al credito”.

Interessante anche la sottolineatura dell’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Umbria Michele Fioroni: “Quando si parlava di Confidi una volta si pensava ai brutti anatroccoli, ma noi in Regione abbiamo guardato sempre più ai brutti anatroccoli che ai bei cigni. Questo perché le aziende non hanno tutte le stesse esigenze ed è importante assistere e sostenere anche quelle piccole, non solo le grandi. Aiutare quelle piccole è importante, perché anche se sono sane a volte faticano ad accedere al credito per continuare il processo produttivo. E noi abbiamo il dovere morale di dare aiuto a queste realtà perché molte di quelle aziende sono nate con le pile di cambiali, hanno utilizzato la liquidità per proseguire l’attività e oggi necessitano di accedere al credito per non chiudere”.

La giornata di formazione è terminata con l’esibizione di Neri Marcorè, un artista di fama nazionale che ha saputo attirare l’attenzione dei presenti facendo leva anche sulle regioni di provenienza del personale di UNI.CO. dando valore alle diversità. Insieme a lui il chitarrista Fabrizio Guarino e il violinista Marco Santini, autore anche di una performance che ha accompagnato il video ufficiale dell’iniziativa.

La giornata di formazione si è avvalsa anche della collaborazione del sostegno di alcuni partner che lavorano spesso al fianco di UNI.CO.: Counsel, De Besi-Di Giacomo, GranThornton, Tavoni, myOffice, Sixtema, Crif, Artigiancassa.