Urbino, “UFF26”, torna Urbino Food Fusion estate

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Urbino – Tre giorni di sapori internazionali e ingredienti del territorio ai Giardini di Santa Chiara. CNA: “Iniziativa che mette al centro creatività ed emozione”. Otto ristoranti, una gelateria, mostra di artigianato, musica dal vivo”. Dopo il grande successo della scorsa edizione, Urbino Food Fusion torna a colorare l’estate urbinate con profumi, contaminazioni e suggestioni dal mondo. Dal 24 al 26 luglio, dalle 18 alle 24, il giardino pensile dell’ex Monastero di Santa Chiara (sede dell’Isia) si trasformerà in un salotto gourmet a cielo aperto, con una vista unica sulla città ducale e un’offerta gastronomica capace di unire territorio e contaminazioni contemporanee.

L’iniziativa – che vede la partecipazione di otto ristoranti e una gelateria del territorio – è ideata dalla CNA di Pesaro e Urbino e sostenuta dall’Amministrazione comunale di Urbino, dalla Camera di Commercio delle Marche e dal Confidi Uni.co. Fondamentale anche la collaborazione con l’Isia, i cui studenti hanno firmato la nuova veste grafica dell’evento, trasformando Urbino Food Fusion in un acronimo immediato e giocoso: UFF!

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“UFF – spiega il segretario CNA Antonio Bianchini – torna quest’anno ancora più forte e originale. Non è solo un evento dedicato al food, ma un concentrato di creatività ed emozione. I nostri ristoratori porteranno entusiasmo, qualità e un vero spirito di squadra, insieme a una selezione di artigiani con prodotti rigorosamente fatti a mano”. Un entusiasmo condiviso anche dall’Amministrazione comunale.

“UFF26 sarà un viaggio nel gusto – sottolinea l’assessore al Turismo Francesco Guazzolini – dove i prodotti del territorio incontrano sapori e tradizioni lontane. Un’occasione per scoprire nuove suggestioni e valorizzare le nostre radici enogastronomiche”. Per tre sere, nove chef accompagneranno il pubblico alla scoperta di piatti sorprendenti, frutto dell’incontro tra eccellenze marchigiane e ingredienti internazionali. “Un percorso che, nelle parole del presidente CNA Michele Matteucci “promuove la città, unisce tradizione e innovazione e crea un ponte tra culture gastronomiche diverse, rendendo Urbino sempre più una città universale”.

I ristoranti partecipanti

Ristorante Portanova; Ristorante da Nenè; La Valle del Vento; Ristorante Amici Miei; Ristorante Magna Grecia; Antica Osteria da La Stella; Posta Vecchia; Tempo Sala da Vino; L’Officina del Gelato

Non solo gusto

UFF26 offrirà anche calici di vini del territorio, un palco centrale con dj set e musica dal vivo, per un’esperienza che unisce convivialità, cultura gastronomica e atmosfera estiva.