Uso del defibrillatore DAE, incontri gratuiti per imparare a usarli

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Incontri formativi pratici e gratuiti per imparare le tecniche di primo soccorso con il defibrillatore. È l’iniziativa dall’alto valore sociale che BCC Fano dedica a soci, clienti e a tutta la comunità interessata ad avere le nozioni basilari e fondamentali per gestire un’emergenza di soccorso cardiaco.

I quattro incontri formativi (gli interessati possono scegliere tra Calcinelli il 20 febbraio; Fano il 27 febbraio; Marotta il 12 marzo e Senigallia il 14 marzo) vanno così a completare il poderoso intervento denominato “We love you” che BCC Fano ha di recente concluso nel vasto territorio di competenza. In particolare Fano, Senigallia e il primo entroterra delle due comunità dove sono stati installati ben 18 DAE – Defibrillatori Automatici Esterni – al di fuori di tutte le sedi dell’istituto di credito come risposta rapida e concreta a quella che è una vera e propria strage silenziosa: ogni anno in Italia, secondo i dati del Ministero della Salute, 60mila persone (età critica dai 45 anni in su) sono vittime di arresto cardiaco (nelle sole Marche, nel 2021, sono state registrate 1.671 morti cardiache improvvise). Un evento imprevedibile che necessita di intervento tempestivo entro i primissimi minuti, prima che l’assenza di sangue ossigenato smetta di irrorare organi e soprattutto cervello, con conseguenze spesso irreversibili.

Pubblicità

«BCC Fano è tra i primi istituti di credito in Europa ad aver interamente sostenuto un progetto così importante per la comunità – osserva il Presidente della banca Romualdo Rondina – e, benché tutti i dispositivi siano automatici, semplici e intuitivi da utilizzare, con una voce automatica-guida che indica quali manovre da compiere, già nel 2023 abbiamo voluto formare con un corso ad hoc tutti i 150 dipendenti BCC Fano. Ma nel consueto spirito di servizio e di attenzione alla comunità siamo andati oltre, offrendo a soci, clienti e semplici cittadini interessati l’opportunità di imparare a usare in maniera corretta il DAE e a gestire un’eventuale emergenza cardiaca: del resto sicurezza, benessere e salute sono tematiche che interessano chiunque».

Lo svolgimento dei corsi è stato affidato a professionisti che hanno già seguito le fasi di formazione dei dipendenti BCC Fano: in particolare la dott.ssa Tania Ordonselli, medico di emergenza territoriale, pronto soccorso e medicina d’urgenza; Enzo Maggi, formatore nazionale BLSD adulto e pediatrico di Maredentro Formazione; insieme alle istruttrici BLSD di Maredentro Formazione Barbara Tombari e Maria Teresa Petrella.

Per essere vicini alle comunità e dare al maggior numero possibile di persone l’opportunità di seguire gli incontri, BCC Fano ne ha organizzati quattro ripetuti in altrettante zone del territorio secondo questo calendario:

• Calcinelli, martedì 20 febbraio (ore 18-19.30), Sala della Casa della Comunità, Via Pascoli, sn- Calcinelli, Colli al Metauro;

• Fano, martedì 27 febbraio (ore 18-19.30), Salone della Casa della Comunità don Paolo Tonucci, Via Ranuzzi, 1 – Fano;

• Marotta, martedì 12 marzo (ore 18-19.30), Salone locali S. Pio Piano Marina, Via Tiepolo, s.n – Marotta;

• Senigallia, giovedì 14 marzo (ore 18-19.30), Sala convegni istituto IIS Alfredo Panzini, Via Capanna, 62 – Senigallia.

Per informazioni è possibile contattare il numero Whatsapp 335.7620956, mentre per iscriversi a uno degli incontri si può far riferimento al sito www.fano.bcc.it/eventi