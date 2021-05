Vaccino, Saltamartini: nelle Marche domani arrivano 50.000 Pfizer

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – È previsto per domani l’arrivo nelle Marche di oltre 50mila dosi del vaccino Pfizer, una consegna che permetterà anche di far fronte al mancato invio di 8.900 dosi di Moderna. “Domani arriveranno nelle Marche 50mila dosi di Pfizer- spiega alla Dire l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini-. Rientrano nella dotazione di 230mila dosi di vaccini complessive previste per il mese di maggio. Per quanto riguarda il mancato arrivo di 8.900 dosi di Moderna si viene a determinare la necessità di spostare 500/600 prenotazioni in programma domani: dalla mattina al pomeriggio o, in alcuni casi, di un giorno”.

Nelle Marche ad oggi a fronte di 776.630 dosi consegnate ne sono state somministrate 739.401 (95,2%): 488.229 prime dosi e 251.172 richiami. Tra gli altri hanno ricevuto la prima inoculazione 110.269 cittadini over 80, 107.039 cittadini nella fascia d’età 70-79, 80.795 estremamente vulnerabili/disabili, 57.711 cittadini nella fascia d’età 60-69, 42.407 operatori sanitari e 30.884 componenti del personale scolastico.

“Fino ad oggi abbiamo vaccinato 500mila marchigiani almeno con la prima dose e a maggio/giugno è previsto l’arrivo di altre 500 mila dosi che porteranno all’immunizzazione di un milione di persone- continua Saltamartini-. Il sistema predisposto dalla Regione è pronto a somministrare molte dosi. A fine aprile eravamo arrivati a 15mila dosi al giorno mentre ora dobbiamo tenerci in un target tra i nove e gli 11mila sieri al giorno perché non ci sono le dosi. Non ci sono le dosi neppure per le farmacie con cui abbiamo concluso un accordo e per le imprese”.