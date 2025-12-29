Vallefoglia, il sindaco Ucchielli chiede fondi per un grande bosco urbano

0 Condividi Facebook Twitter

Vallefoglia (PU) – Il Sindaco del Comune di Vallefoglia, Sen. Palmiro Ucchielli, comunica che nei mesi scorsi ha inviato una lettera al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dott. Gilberto Pichetto Fratin, al Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, On. Francesco Lollobrigida, e al Presidente della Regione Marche, Dott. Francesco Acquaroli, per richiedere un contributo finanziario finalizzato alla realizzazione, nel territorio comunale di Vallefoglia, di uno dei più grandi boschi urbani mai realizzati nella zona.

Nei mesi precedenti l’Amministrazione comunale ha infatti provveduto, con fondi propri, all’acquisto di un terreno di circa 18 ettari in località Montefabbri, nei pressi di uno dei Borghi più belli d’Italia. Un’area strategica e di grande valore ambientale, collocata in una posizione centrale che collega la Strada Adriatica alla città rinascimentale di Urbino. Con la lettera inviata, il Sindaco ha chiesto agli enti interessati di sostenere i costi necessari alla realizzazione di questo nuovo bosco urbano, che rappresenterà un vero e proprio polmone verde a beneficio dell’intero territorio, contribuendo in modo concreto alla tutela dell’ambiente e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

«Come Amministrazione – sottolinea il Sindaco Ucchielli – nell’ultimo anno abbiamo investito molto sul verde pubblico, mettendo a dimora circa 500 nuove piante nel territorio comunale. Per questo motivo chiediamo con fiducia agli enti interessati un sostegno economico che ci consenta di realizzare questo grande progetto, capace di dare nuovo ossigeno all’ambiente e di contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico».

Nel ringraziare anticipatamente i Ministri e il Presidente della Regione Marche per l’attenzione e la disponibilità, l’Amministrazione comunale confida in un positivo interessamento verso un’iniziativa di grande valore ambientale, paesaggistico e sociale per l’intero territorio.