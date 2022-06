Vallefoglia: la Giunta Comunale approva l’organizzazione del Centro Estivo di Aggregazione Giovanile

0 Condividi Facebook Twitter

Vallefoglia (PU) – Il Sindaco del Comune di Vallefoglia Sen. Palmiro Ucchielli e gli Assessori Comunali all’Istruzione Avv. Barbara Torcolacci e alle Politiche Sociali Dott.ssa Daniela Ciaroni comunicano che ieri, 7 giugno 2022, si è tenuta come tutti i martedì una seduta di Giunta nel corso della quale è stata approvata l’organizzazione di un Centro Estivo di Aggregazione Giovanile promosso dall’Amministrazione Comunale che si terrà presso la sede della ex scuola primaria in Via Leonardo da Vinci a Montecchio.

Il Centro, precisa il Sindaco, si svolgerà nel periodo dal 13 giugno al 5 agosto 2022 per tre pomeriggi a settimana dalle ore 16,00 alle ore 19,00 dove sarà anche prevista un’apertura serale settimanale ed è rivolto ai bambini e ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 17 anni. Il Centro, organizzato in collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale ATS n.1 e la Regione Marche che finanzierà le spese per gli educatori professionali, sarà gestito dalla Cooperativa Sociale Labirinto e prevede 204 ore di lezioni.

Pubblicità

Nel corso della stessa seduta, continua il Sindaco, è stato anche concesso all’Associazione “La Casa di Oz” l’utilizzo degli spazi interni ed esterni relativi alla mensa interaziendale comunale sita in località Talacchio per svolgere nel periodo dal 4 luglio al 5 agosto 2022 un Centro Estivo Inclusivo per i bambini residenti a Vallefoglia di età dai 4 ai 10 anni.

Come si vede, conclude il Sindaco, l’Amministrazione Comunale ogni anno nella stagione estiva cerca di promuovere e accogliere tutte le iniziative che vengono organizzate per venire incontro alle esigenze dei genitori che sono ancora impegnati in attività lavorativa e nel contempo dare anche l’opportunità ai bambini e ai ragazzi di condividere insieme le vacanze scolastiche all’aria aperta intervallando periodi di gioco e di studio.