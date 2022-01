Vallefoglia: Pontevecchio, una visita al Museo della Mezzadria

0 Condividi Facebook Twitter

Vallefoglia (PU) – Nel dicembre del 2018, comunica il Sindaco del Comune di Vallefoglia Sen. Palmiro Ucchielli, in località Pontevecchio, nei locali adibiti in passato ad ex mulino di grano e a centrale idroelettrica, recentemente ristrutturati, è stato istituito il Museo della civiltà contadina che attraverso l’esposizione degli attrezzi del mondo rurale del secolo scorso racconta la storia e la vita della vallata. Il Museo, precisa il Sindaco, è nato per non dimenticare e far conoscere la cultura della mezzadria che ha caratterizzato il nostro territorio fino alla metà del ‘900. La sede scelta, continua il Sindaco, non è stata casuale in quanto il mulino di Pontevecchio che accoglie la collezione degli oggetti è stato per secoli punto di riferimento per gli agricoltori della zona per la macinatura del grano e al suo interno viene fedelmente ricostruita la storia e la vita quotidiana degli uomini e delle donne che hanno duramente lavorato nei campi delle nostre vallate.

Il Museo è nato grazie alla collaborazione tra Comune e Amministrazione Provinciale, enti proprietari dell’immobile, ed il Sig. Campanari Adriano di Pesaro, che ha donato la sua collazione privata di attrezzi agricoli del mondo contadino che sono oggi esposti per essere ammirati da appassionati, studiosi, gruppi di scolaresche per far conoscere e riscoprire gli usi e i costumi di un recente passato.

Grazie alla donazione del Sig. Adriano Campanari e alla sua disponibilità è possibile visitare il Museo due volte la settimana, il martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e il sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00, oppure anche su prenotazione con aperture straordinarie.

Ringrazio pertanto, conclude il Sindaco, a nome dell’Amministrazione Comunale di Vallefoglia, il Sig. Campanari Adriano per la dedizione e la professionalità con cui accompagna i visitatori illustrando con passione e accuratezza la quotidianità vissuta dai nostri nonni che hanno contribuito a far crescere e far sviluppare la vallata del Foglia che oggi prospera ed eccelle grazie al loro grande lavoro.