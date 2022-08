Vallefoglia, Ucchielli sollecita di nuovo Marche Multiservizi e Provincia di Pesaro e Urbino per il rifacimento degli asfalti

0 Condividi Facebook Twitter

Vallefoglia (PU) – Il Sindaco del Comune di Vallefoglia Sen. Palmiro Ucchielli sollecita di nuovo la ditta Marche Multiservizi e la Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di Ente proprietario della strada, a ripristinare al più presto gli asfalti sul tratto stradale Colbordolo, Monte di Colbordolo e Montefabbri.

Dopo i lavori eseguiti per la realizzazione dei nuovi impianti, per la metanizzazione e la depurazione delle tre frazioni collinari precisa il Sindaco, la pavimentazione stradale se pur ripristinata sommariamente risulta essere molto disconnessa e pericolosa per il transito di automobilisti, motociclisti e ciclisti, che si trovano quotidianamente per evitare gli avvallamenti a percorrere la strada contromano rischiando di incorrere in incidenti.

Ogni giorno, prosegue il Sindaco, ci giungono numerosi solleciti e lamentele da parte di cittadini che richiedono l’immediato rifacimento di tutto il manto stradale ammalorato in quanto transitando in queste strade si sta anche danneggiando la meccanica degli autoveicoli. Per questi motivi dopo diversi mesi dalla fine dei lavori, ed il relativo assestamento degli scavi, chiediamo ancora una volta a Marche Multiservizi di provvedere rapidamente al rifacimento dell’asfaltatura della strada di proprietà provinciale.

Come Amministrazione Comunale di Vallefoglia, conclude il Sindaco siamo particolarmente soddisfatti di essere quasi riusciti a portare a termine questo progetto atteso da anni dalla popolazione residente, che al suo termine ci permetterà non solo di dare ulteriori servizi ai cittadini ma anche riqualificare i borghi storici, valorizzare gli immobili pubblici e privati e migliorare nello stesso tempo la qualità dell’aria e dell’ambiente.