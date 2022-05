Viaggio nelle terre dell’olio Dop Cartoceto: nasce “Conterranea”

0 Condividi Facebook Twitter

Cartoceto (PU) – Tre cene gourmet che nobilitano l’olio DOP Cartoceto e le eccellenze enogastronomiche del territorio, tre location suggestive che sorgono nei comuni dell’areale dell’unica DOP olearia delle Marche, tre eleganti concerti, sei itinerari possibili per scoprire un territorio unico e plurale.

Salpa da Fano, dalla presentazione di questa mattina ai Giardini del Pincio, “Conterranea” il format voluto dai comuni dell’areale della DOP, Cartoceto, Mombaroccio, Colli al Metauro e Fano e dalla Pro Loco Cartoceto, Pro Loco Mombaroccio, Pro Loco Serrungarina, Pro Loco Montemaggiore al Metauro e Pro Loco Saltara con il patrocinio del Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa delle Marche e con il supporto del main sponsor Osteria del Cardinale.

Il dinner tour mette assieme la ristorazione gourmet, i luoghi di interesse storico e paesaggistico come il Museo del Balì di Colli al Metauro, il Palazzo Guidobaldo del Monte di Mombaroccio e il belvedere di Piazza Marconi a Cartoceto, le storie narrate dall’attore Filippo Paolasini che ha costruito il progetto artistico come il racconto di un viaggio alla scoperta di queste terre e la musica di qualità che restituirà in concerti studiati ad hoc le atmosfere suggerite dai luoghi e dalle vicende evocate. Il tutto con l’obiettivo di raccontare e promuovere un territorio unico ma ricco di possibilità, contraddistinto da un forte senso identitario e di appartenenza (da qui Conterranea, ndr.) nel quale l’olio DOP Cartoceto fa da fil rouge.

LE TAPPE.

Dopo la presentazione generale di Fano, il primo itinerario percorso nelle terre della DOP Cartoceto è quello che congiunge storia e scienza. Il viaggio si apre infatti l’11 giugno dalle ore 19 nel giardino del Museo del Balì di Colli al Metauro con uno spettacolo musicale cui seguirà poi, all’interno della splendida villa storica, la cena preparata dal cuoco e foodblogger Giuseppe Di Pasquale con il supporto organizzativo della Pro Loco Serrungarina, Pro Loco Montemaggiore al Metauro e Pro Loco Saltara e con la collaborazione del gastronomo e sommelier Giuseppe Cristini. Una location storica ospita un museo scientifico e pone quindi in dialogo passato e futuro. Sarà questo il nodo focale del racconto intrecciato dall’attore Filippo Paolasini e dal quintetto jazz di Marco Postacchini che svilupperà in musica un percorso tra tradizione e innovazione.

Il 2 luglio, a partire dalle ore 20.30, Conterranea farà tappa a Mombaroccio nel suggestivo giardino di Palazzo Guidobaldo del Monte aprendo quindi il secondo itinerario, quello che dalla scienza conduce ai temi della spiritualità. Ad accompagnare la cena curata dalla chef Gabriella Uguccioni de “La Coppa”, sapientemente coadiuvata nel racconto dei vini dal sommelier Mauro Mancini dell’enoteca Le Vin Sauvage, una storia che intreccia la figura del matematico amico di due figure che hanno vissuto a Mombaroccio: Galileo Guidobaldo del Monte e il Beato Sante. Evidenze scientifiche e certezze del cuore verranno attraversate dalla parola nell’arte scenica e dalla musica di un quintetto d’archi e del sassofonista Daniele Mancini con gli arrangiamenti scritti a quattro mani con il M° Michele Mangani.

Il viaggio nella terra della DOP Cartoceto si conclude poi il 9 luglio dalle ore 20.30 a Cartoceto, comune capofila dell’areale, nello splendido belvedere di Piazza Marconi dove, con alle spalle il Teatro del Trionfo lo sguardo si posa sulle colline argentate di ulivi, una distesa fitta sino al mare. È l’ultima tappa dell’itinerario quello che sulla scia della spiritualità attraversa la natura e riconduce all’arte e all’oro verde di questi luoghi. Il menù sarà curato dalla chef Eva-Maria Walch del ristorante e main sponsor “Osteria del Cardinale” affiancata nel racconto di vini e oli dal sommelier Otello Renzi.

Il percorso spirituale che muove dal Santuario del Beato Sante conduce ad un altro luogo della fede, il Santuario di Santa Maria del Soccorso a Cartoceto. Da qui si gode della vista di una distesa di ulivi che l’attore-viaggiatore percorrerà in racconti intrisi di aneddoti e tradizioni contadine, sino a raggiungere il Teatro del Trionfo, luogo in cui si compie la magia di unire i due significati della radice comune “colere”, cultura e coltivazione proprio perché sorge su un antico frantoio. Ad accompagnare questo racconto, la musica della Musicamdo Jazz Orchestra con alla voce Alessandra Doria, una big band che restituirà con la ricchezza del suono l’insieme di personaggi, storie, percorsi, strade, cibi di una terra plurale e unica al tempo stesso.

Ingresso alle singole serate: 50,00 euro (il costo comprende l’ingresso al concerto-spettacolo, il calice di benvenuto, la cena completa di vini e coperto).

INFO.

Appuntamento di Colli al Metauro: T. 333 9990433

Appuntamento di Mombaroccio: T. 375 5184578

Appuntamento di Cartoceto: T. 0721 898437

APPROFONDIMENTI

IL CONCEPT DI CONTERRANEA

Conterranea è un viaggio per tappe tra i comuni dell’areale dove si produce l’olio DOP Cartoceto. Un percorso da gustare, di cena in cena, durante il quale si racconta un territorio intero nel quale si intrecciano tanti itinerari: storico, artistico, scientifico, spirituale, naturalistico e ovviamente enogastronomico. A fare da fil rouge è infatti proprio l’olio DOP Cartoceto, simbolo di un territorio plurale ma permeato da un forte senso di appartenenza e identità.

Serata dopo serata, i partecipanti alle cene scopriranno i tanti itinerari possibili all’interno delle terre della DOP Cartoceto attraverso un racconto che si fa tanto parola quanto musica. Infatti in ogni appuntamento un ipotetico viaggiatore-attore racconterà il percorso fatto nella terra dell’olio, passando simbolicamente il testimone tra un itinerario e l’altro e rivelando così un territorio unico e sorprendentemente ricco di possibilità. A fare da contrappunto alla serata un progetto musicale che restituisce le atmosfere e indaga le tematiche affrontate dal punto di vista melodico mentre a tavola il territorio si presenta con tutte le proprie prelibatezze grazie alla sapienza e alla maestria di stimati ristoratori del territorio.

LA TAPPA ZERO: Fano, i Giardini del Pincio

Dal mare all’entroterra.

Conterranea sceglie di presentare il proprio viaggio nelle terre della DOP Cartoceto a partire da Fano.

L’ipotetico viaggiatore muove cioè i primi passi del suo racconto proprio dalla cittadina adriatica dove inizia a ripercorrere i ricordi del suo viaggio nella terra dell’olio DOP Cartoceto.

Qui, l’attore Filippo Paolasini regala una pillola del progetto artistico scritto per Conterranea e un brindisi di benvenuto inaugura l’intero format assieme ai protagonisti della rassegna, autorità, Comuni, Pro Loco e ristoratori.

LA PRIMA TAPPA: Colli al Metauro, Museo del Balì

Dalla storia alla scienza.

Conterranea compie il suo primo step l’11 giugno facendo tappa al Museo del Balì. Il menù è curato dal cuoco e foodblogger Giuseppe Di Pasquale con il supporto organizzativo della Pro Loco Serrungarina, Pro Loco Montemaggiore al Metauro e Pro Loco Saltara e con la collaborazione del gastronomo e sommelier Giuseppe Cristini.

Lasciatosi alle spalle il mare, il nostro viaggiatore, interpretato dall’attore Filippo Paolasini, si addentrerà nella terra della DOP Cartoceto approdando alla Villa del Balì, luogo che mette assieme storia, arte e scienza. Il primo itinerario, infatti, sarà quello che corre sull’asse storico-scientifico: un territorio intriso di bellezze che vengono dal passato ma capace di guardare al futuro, alle stelle al progresso scientifico. Ad introdurre la serata con un concerto allietato da un piccolo aperitivo, il quintetto di Marco Postacchini. Il sassofonista di fama nazionale, già protagonista di molte produzioni Rai, accompagnato da Massimo Morganti alla tromba e al trombone, Emanuele Evangelista al piano, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Stefano Paolini alla batteria, svilupperà il suo progetto “Old stuff, new box”, intrecciando i fili della tradizione e della storia jazzistica con quelli avanguardisti del pop e delle sonorità contemporanee.

LA SECONDA TAPPA: Mombaroccio, Musei Palazzo del Monte

Dalla scienza alla fede.

Da Colli al Metauro, il 2 luglio si approda a Mombaroccio nella suggestiva cornice dei giardini di Palazzo Guidobaldo del Monte. A curare il menù questa volta è la chef Gabriella Uguccioni de “La Coppa” supportata dalla Pro Loco Mombaroccio e sapientemente coadiuvata nel racconto dei vini dal sommelier Mauro Mancini dell’enoteca Le Vin Sauvage. Se in tavola sarà protagonista come sempre l’olio DOP Cartoceto e le eccellenze del territorio, il filo narrativo della serata muoverà dalla scienza per arrivare ai temi della fede e della spiritualità. Infatti l’itinerario scientifico apertosi al Museo del Balì trova nel luogo dove visse il matematico e astronomo Guidobaldo del Monte un nuovo nodo focale del percorso.

Ma questo itinerario si intreccia anche con quello spirituale dal momento che Mombaroccio ospita il santuario dedicato al Beato Sante, Giansante Brancorsini che visse in questi luoghi dal 1362 e il 1394, quando vi morì. Il dialogo tra scienza e fede verrà affrontato sia attraverso il narrato di Filippo Paolasini che attraverso il progetto musicale concepito ad hoc dal sassofonista Daniele Mancini con gli arrangiamenti scritti a quattro mani con il M° Michele Mangani. Accanto allo strumento a fiato vi sarà un quintetto d’archi: un viaggio singolare tra geometrie armoniche e voli liberi verso la spiritualità.

LA TERZA TAPPA: Cartoceto, Belvedere del Teatro del Trionfo

Dalla fede alla natura… sino all’arte.

Il viaggio si conclude a Cartoceto il 9 luglio presso Piazza Marconi, splendido balcone che si apre di fronte al Teatro del Trionfo e che offre una vista mozzafiato sulle colline olivetate. Il menù è a cura della chef Eva-Maria Walch del ristorante e main sponsor “Osteria del Cardinale” mentre racconterà i vini e l’olio in abbinamento il sommelier Otello Renzi.

L’itinerario narrativo che arriva a Cartoceto percorre la via della spiritualità che, lasciata la terra del Beato Sante si spinge, passo dopo passo, in direzione di un altro luogo sacro, il Santuario di Santa Maria del Soccorso. Da qui l’occhio si sperde su distese di uliveti che il nostro viaggiatore-attore attraverserà in un simbolico racconto tra sapori, odori e storie contadine e di briganti sino a raggiungere il Teatro del Trionfo, luogo magico perché sorge su un antico frantoio. La serata, coadiuvata nello svolgimento e nell’organizzazione dalla Pro Loco Cartoceto, sarà accompagnata dalla Musicamdo Jazz Orchestra con alla voce Alessandra Doria. Una big band che riprodurrà nel suono l’insieme di personaggi, aneddoti, percorsi, strade, cibi di una terra plurale e unica al tempo stesso.

IL PROGRAMMA

11 giugno I Colli al Metauro I Museo del Balì

-ore 19.00

Concerto-spettacolo con calice di benvenuto

Musica: Marco Postacchini Quintet, “Old stuff, new box”

Marco Postacchini: sax tenore, flauto

Massimo Morganti: trombone, tromba

Emanuele Evangelista: piano

Gabriele Evangelista: contrabbasso, basso elettrico

Stefano Paolini: batteria

Voce narrante: Filippo Paolasini

-Ore 20.30

Cena a cura dello chef Giuseppe Di Pasquale

Con la collaborazione della Pro Loco Colli al Metauro

Sommelier Giuseppe Cristini

INFO E PRENOTAZIONI: Pro Loco Colli al Metauro, tel. 333 9990433

02 luglio I Mombaroccio I Musei Palazzo del Monte

-ore 20.30 Cena a cura della chef Gabriella Uguccioni, “La Coppa” – Sommelier Mauro Mancini Le Vin Sauvage

Durante la cena con concerto-spettacolo

Musica: Sax&Strings Little Orchestra

Arrangiamenti del M° Michele Mangani

Daniele Mancini, sax tenore

Aloisa Aisemberg, I violino

Elisa Semprini, II violino

Gosia Bartman, viola

Vladimir Zubitsky, violoncello

Simone Giannotti, contrabbasso

Voce narrante: Filippo Paolasini

PRENOTAZIONI: Ristorante La Coppa, tel. 347 3751000

INFO: Pro Loco Mombaroccio, tel. 375 5184578

09 luglio I Cartoceto I Belvedere del Teatro del Trionfo

-ore 20.30 • Cena con concerto-spettacolo

Menu a cura della chef Eva-Maria Walch, “Osteria del Cardinale”

Sommelier Otello Renzi

Musica: Musicamdo Jazz Orchestra & Alessandra Doria

Dirige il M° Luca Pecchia

Alessandra Doria, Voce

Stefano Conforti, Sax Alto

Carlo Stella Fagiani, Flauto

Giancarlo Rubini, Clarinetto

Andrea Canzonetta, Tromba

Pietro Murri, Tromba

Francesco Zuccatosta, Tromba

Massimo Ricciutelli, Tromba

Stefano Conforti, Sax Alto, Sax Soprano

Nicola Luchetti, Sax Alto

Luigi Colucci, Sax Tenore

Giorgio Organtini, Sax Tenore

Fabrizio Caraceni, Sax Baritono

Sergio Giuli, Sax Baritono

Carlo Piermartire, Trombone

Diego Copponi, Trombone

Daniele Cherubini, Trombone

Matteo Ferracuti, Trombone

Doriano Marcucci, Percussioni

Tonino Monachesi, Chitarra Elettrica

Pierfrancesco Ceregioli, Pianoforte

Giuseppe Barabucci, Basso Elettrico

Roberto Bisello, Batteria.

Voce narrante: Filippo Paolasini

PRENOTAZIONI: Osteria del Cardinale, tel. 380 202 5920

INFO: Pro Loco Cartoceto, tel. 0721 898437