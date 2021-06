Vitri (PD): “Sulla banda larga troppi ritardi, vogliamo risposte”

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – La consigliera regionale Micaela Vitri invita la maggioranza ad accelerare sulla banda larga presentando un’interrogazione chiedendo dettagliate informazioni sulla situazione.

“Da oltre due mesi – sottolinea la Vitri – ho presentato un’interrogazione per chiedere alla Giunta regionale informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori per la banda ultra larga in tutta la Regione Marche. I ritardi infatti sono preoccupanti in molte zone dell’entroterra e in piccole frazioni come Monteciccardo e Montegaudio tra Pesaro e Vallefoglia. Ad oggi ancora non ho avuto alcuna risposta e mi pare incomprensibile che la mia interrogazione continui a slittare ogni settimana”.

“Il primo agosto 2016 – evidenzia la consigliera Vitri – la Regione Marche aveva stipulato con il Ministero dello Sviluppo Economico un Accordo di Programma per lo Sviluppo della Banda Ultra larga nel territorio della Regione Marche per oltre 105 milioni di investimenti e l’anno successivo, il 9 novembre 2017, la ditta Open Fiber si era aggiudicata la gara relativa ai lavori. Eppure in alcuni comuni marchigiani ancora la banda ultra larga non è attivata. Altri sono in attesa della progettazione esecutiva e definitiva. Giovedì 18 marzo 2021 Il Presidente della Regione Acquaroli e il Vice Carloni hanno tenuto una conferenza stampa, in cui hanno sottolineato la necessità di investire risorse importanti sulla banda ultra larga e l’accesso alla rete per allineare le Marche alle regioni più progredite d’Europa e del mondo. Dopo due mesi credo sia giunto il momento di rispondere all’interrogazione chiarendo quali sono i tempi per la realizzazione dell’intero progetto”.

Lo sviluppo della banda larga, oltre ad essere determinante per la competitività delle nostre imprese, è un fondamentale per garantire uguaglianza sociale. La pandemia, tra smart working e didattica digitale integrata, lo ha evidenziato con forza. Nel 2021 l’accesso alla rete non deve essere un privilegio, ma un diritto garantito a tutti sopratutto agli abitanti delle aree interne.